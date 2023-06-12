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【六四塗鴉】涉去年6.4多區塗鴉　3男女被控刑毀7月再訊

社會 13:22 2023/06/12

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涉去年6.4多區塗鴉，3男女被控刑毀7月再訊。（資料圖片）

3名男女涉在2022年6.4前後，在多區的垃圾桶、燈柱等物品上塗鴉，事隔1年後被控共12項刑事毁壞罪，案件今（12日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，准保釋至7月27日再訊，待辯方索取文件及法律意見。

3名被告為楊源碩（22歲，學生）、吳嘉倩（22歲，學生）及陳鈺喬（22歲，售貨員），3人同被控10項刑毁罪，控罪指3人於2022年6月4日，連同不知名人士在石硤尾街、鴨寮街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街及花園街附近，損壞5個電箱、3個垃圾桶、4枝燈柱、2個停車收費錶、2個交通標誌、2個郵箱及1個偵速攝影機。

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楊另被控於6月4日，在圓墩圍附近損壞1個垃圾桶、1支燈柱及1個交通標誌。吳及陳另被控於2022年6月3日，在龍翔道附近損壞新光中心的電房的門。

被告暫毋須答辯，獲准以1,000元保釋候訊，其間不得離港及須往警署報到。案件押後至7月27日再訊，待辯方索取文件及法律意見。

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記者：陳曉欣

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