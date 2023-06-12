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【肺癌治療】中大首研「中性粒細胞」免疫療法　以基因改造免疫細胞抗肺癌

社會 13:28 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（左起）中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒醫生、中大醫學院病理解剖及細胞學系主任杜家輝教授、中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權教挼、中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後研究員鍾一琿博士（湯致遠攝）

香港中文大學醫學院最新研究發現，人體血液中的「中性粒細胞」可經過基因編輯技術，產生大量抗癌細胞，有助大幅提升肺癌病人的抗癌能力。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權指，肺癌是香港頭號癌症殺手，每年新增逾5,000宗新症及4,000宗相關死亡個案。現時最常見治療方法除了傳統化療及標靶治療，亦有較新穎的免疫療法「免疫檢查點抑制劑」，惟僅對3成病人見效。

鄧銘權續指，「中性粒細胞」免疫療法可大幅提升肺癌病人的抗癌能力。中性粒細胞為人體血液因含量最高的白細胞，惟其功能會因應腫瘤的微環境而改變，導致會演變成抗癌狀態N1或促癌狀態N2。

中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後研究員鍾一琿表示，團隊發現，免疫調控分子Smad3可阻止中性粒細胞發展為抗癌狀態。故此，團隊經基因編輯技術，刪除Smad3細胞，並大量生產抗癌N1細胞，再輸入肺癌病人體內，達至「中性粒細胞新型抗癌免疫療法」。中性粒細胞亦為先天免疫細胞，即使移植至不同病人體内也不會產生排斥反應，可適用於更多肺癌病人。

鄧銘權指，團隊利用小鼠進行臨床實驗，實證刪除Smad3的中性粒細胞可大幅提升體內抗肺癌能力，惟仍需收集更多臨床數據，故預計5至8年內正式推出，令肺癌病人得以受惠。

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記者：李芷玲

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