【肺癌治療】中大首研「中性粒細胞」免疫療法　基因編輯免疫細胞抗肺癌

▲ （左起）中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒醫生、中大醫學院病理解剖及細胞學系主任杜家輝教授、中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權教挼、中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後研究員鍾一琿博士（湯致遠攝）

肺癌是香港十大癌症之首，其中最常見的治療方法為免疫療法，香港中文大學醫學院最新研究發現，人體血液中的免疫細胞「中性粒細胞」可經過基因編輯技術，產生大量抗癌細胞，有助大幅提升肺癌病人的抗癌能力。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權指，本港每年新增逾5,000宗肺癌新症及4,000宗相關死亡個案。現時最常見治療方法除了傳統化療及標靶治療，亦有較新穎的免疫療法「免疫檢查點抑制劑」，惟需要配合化療及標靶藥物等治療，對肺癌的反應度亦低，僅3成病人有治療成效。

鄧銘權續指，中性粒細胞可大幅提升肺癌病人的抗癌能力。中性粒細胞為人體血液因含量最高的白細胞，佔血液的4至7成，並為身體抵抗微生物及病毒的侵襲，惟其功能會因應腫瘤的微環境而改變，導致會演變成「抗癌細胞N1」或「促癌細胞N2」，抗癌細胞N1數量越多，病人的存活率則越高。

團隊發現，中性粒細胞中的「免疫調控分子Smad3」，會阻止中性粒細胞發展為抗癌細胞N1。故此，團隊經基因編輯技術，從中性粒細胞中刪除Smad3細胞，從而大量生產抗癌N1細胞，再輸入肺癌病人體內，達至「中性粒細胞新型抗癌免疫療法」。另外，中性粒細胞亦為先天免疫細胞，即使移植至不同病人體内也不會產生排斥反應，並能夠自動追蹤腫瘤微環境，減低對正常組織的傷害，有效消除肺癌。

中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒指，團隊利用小鼠進行臨床實驗，證實研究的成效，下一步將選擇大型動物作實驗對象，故仍需5至8年時間才能真正用於病人身上。

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記者：李芷玲