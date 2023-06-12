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【刑事毀壞】比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油　疑因新產品銷量暢銷遭針對

社會 13:45 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油。（黃傑偉攝）

今日（12日）凌晨3時57分，警員巡經尖沙咀漆咸道南107號，發現商廈地下比亞迪電動車代理陳列室遭人淋紅油。兩塊4乘3米落地玻璃被及路邊行人路被波及。警員在現場檢走一個遺下紅油桶調查。

其後至清晨5時52分，灣仔告士打道200號地下，同一品牌電動車陳列室隔鄰商廈正門亦遭淋紅油。及至早上6時51分，警員巡經同一代理商位於天水圍屏廈路服務中心時，發現該處亦被淋潑紅油，而代理商位於元朗喜業街1號陳列室則遭一輛私家車倒車撞毀鐵閘。

警員在現場搜證，初步將4宗案件分別列作「刑事毀壞」及「管有虛假文書」處理，暫時未有人被捕。

警方正調查犯案動機。比亞迪代理商指多宗案件發生時間相近，相信並非巧合，懷疑品牌近期推出新產品銷量暢銷，因而被人針對性作案。

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記者：黃傑偉

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