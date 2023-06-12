【超市大搜查】23款最强防曬霜大比拼　精選A級或以上名單高效阻隔UV

▲ 23款最强防曬霜大比拼。

本港氣溫持續高企，出門時記得做好防曬，保護肌膚。日本雜誌《LDK the Beauty》最近實測市面23款防曬霜，比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性，選出最強防曬，不少知名品牌如ANESSA、SUNCUT等均有上榜。

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《LDK the Beauty》搜羅了23款熱門防曬霜，並逐一進行測試，評分標準如下：

1.防曬力（5分滿分）

在透明膠板上塗抹防曬霜，並在膠板下放置紫外線測試紙，觀察經過陽光照射後，紫外線測試紙顔色的變化，判斷能否有效阻擋紫外線。另外亦會以真人皮膚實測產品。

2.成分（5分滿分）

防曬霜中阻擋紫外線的成分大致可分為「紫外線吸收劑」和「紫外線散射劑」。雜誌請來專業人士針對防曬成分進行評分，並檢視是否含有美容成分或乙醇等刺激成分。

3.持久度（5分滿分）

在有防曬霜的測試紙上，塗抹粉底液，再噴上人造皮脂，模擬夏天出汗的情況，以測試防曬霜的抗汗性、是否不易脫落。

4.使用感（5分滿分）

邀請了20名介乎20至40歲的女性親自使用防曬霜，並記錄使用感，針對黏膩感、泛白情況、香味等方面評分。

5.美肌效果及防水性（5分滿分）

測試塗抹防曬產品後，會否塑造美肌效果、光澤感及膚色修正效果等。另外亦測試了產品的防水性，檢查是否在水中亦不易脫落。

測試結果

《LDK the Beauty》根據防曬產品在各方面的表現，作出評分，完整測試結果如下：

2000日圓（約112港元）以下產品

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2000日圓（約112港元）以上產品

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在2000日圓以下產品中，以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異，有效阻檔紫外線；而在2000日圓以上產品中，YOAN的防曬霜被選為必買推介，具有出色的防紫外線和保濕效果。

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責任編輯：沈佩珊