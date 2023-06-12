【警員盜竊】女警涉超市偷逾700元凍肉生果　保安供稱被告放貨品入袋再打結

▲ 女警涉超市偷逾700元凍肉生果，保安供稱被告放貨品入袋再打結。（資料圖片）

30歲女警涉於2022年11月，在荃灣AEON超市盜竊總值逾780元凍肉和水果。女警否認1項盜竊罪，案件今（12日）於西九龍裁判法院開審。超市保安員供稱，目睹被告將貨品放入環保袋再打結，最後僅付了3枝食油的錢。被告被保安截停時稱「哎呀，唔記得咗俾錢」。

被告吳詠恩（30歲，警員），被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下的AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和2包魚柳，總值786.2元，物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

超市楊姓女保安供稱，案發當日下午自看見被告將凍肉及生果放入購物車的環保袋內後打結，楊感到奇怪，便尾隨被告，觀察被告會否付款，最後看見被告只付了購物車上3枝食油的錢，並沒取出袋內物品。楊指，她截停被告時，被告稱「哎呀，唔記得咗俾錢」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣