【警員盜竊】涉超市偷逾700元凍肉生果　女督察辯稱壓力大分心無意盜竊

▲ 被告吳詠恩(圖左)自辯稱購物時分心。陳曉欣攝

30歲女督察涉於去年11月，在荃灣AEON超市盜竊總值逾780元凍肉和水果。該督察否認1項盜竊罪，案件今（12日）於西九龍裁判法院開審。超市保安員供稱，目睹被告將貨品放入環保袋再打結，最後僅付了3枝食油的錢。裁判官裁定表證成立，被告自辯稱當日擬買肉扒給兒子吃，案發那段日子即將考晉升高級督察試而有壓力，又指自己購物時全程分心，強調沒為意袋內有貨物。案件押後至6月26日裁決。

被告吳詠恩（30歲，警員），被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下的AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和2包魚柳，總值786.2元，物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

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超市楊姓女保安供稱，案發當日下午見到被告將凍肉及生果放入購物車的環保袋內，再打結。楊感到奇怪，便隨尾隨被告，見被告只付了車上3枝食油的錢，沒取出袋內物品。楊指，她截停被告時，被告稱「哎呀唔記得咗俾錢」。

被告自辯時稱，當日打算到超市購買牛扒及羊扒煮給兒子吃，但購物時正與好友WhatsApp通訊，談及困擾生活的心煩事，直言案發那段日子「好煩惱，成日發惡夢」。被告指，案發該月正準備考晉升高級督察考試，並正與丈夫爭奪孩子的撫養權，升職後談判力會更高。被告又稱，獲上司推薦入機動部隊，已排期於同年12月做激光矯視手術，但醫生曾指自己有遠視及散光，手術風險比一般人大，失明機率大一半，「不斷諗同猶疑應唔應該做」。

被告續指，她將急凍貨物放入藍色環保袋，但有貨物滑出，遂交叉打結，以免貨物再滑出來。被告稱她沒有經濟壓力，否認存心盜竊。控方盤問下，被告稱購物時全程分心，付款時沒為意袋內有貨物。

被告已分居的丈夫吳自友（音譯）以品格證人身分供稱，被告正直誠實，但亦是個粗心大意的人。吳稱被告絕對不會貪小便宜盜竊，分居前被告常丟失個人物品和健忘，他常照顧被告。

控辯雙方已傳畢證人，裁判官押後案件至6月26日裁決。

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記者：陳曉欣