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【兩性關係】人妻出軌搭上窮男棄年薪300萬老公離婚 數月後列出3原因乞求復合

親子 14:35 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

台灣1名年薪300萬嘅人夫，被老婆派帽，情夫竟是1名窮男。

有錢有女人？台灣1名年薪300萬的人夫搵到錢，老婆狺狺腳做老闆娘，竟慘被老婆背叛出軌派帽，而情夫卻是1名月薪45000新台幣(約11,460港元)的窮男，人妻被窮男迷得要愛情唔要麵包，堅持跟老公離婚，人夫成全對方，「既然你決定離婚，你就不要回來求我！」，豈料，短短幾個月，人妻就上門向老公數情夫3宗罪，乞求復合。

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該名年薪300萬的台男，早前在facebook的社團「爆料公社」發帖，自爆發現老婆有外遇派帽，老婆更堅決要離婚，而情夫竟是1名月薪45000新台幣(約11,460港元)的窮男，令他想極都唔明，

我是一個月賺百萬(新台幣)的老闆，你卻反而愛上一個月薪45000新台幣的男人，跟著我你可以輕輕鬆鬆的當你的老闆娘，跟了別人，你說不定要出去賺錢養家…

台男直斥老婆有老闆娘不當，偏愛出去賺錢養家，所以他放手成全對方，他回答老婆：

好，既然你決定離婚，我成全你，你就不要回來求我！

數個月過去，老婆後悔不已，回來找他求復合並向他哭訴，力數情夫3宗罪，斥他家暴、好食懶飛，不順他意便趕她出門口，

她說那個男人會打他，還不工作，都是我去賺錢養家糊口，只要不順他意就趕她出門，我實在受不了了，我想回來我們這個家，我想繼續跟你當夫妻，拜託你，別丟了我，讓我回來！

他冷靜思考後，答案是「不可能」，斷然拒絕了她的請求， 「我當初就跟你說過了，輕輕鬆鬆的老闆娘你不當，卻愛去跟要出去賺錢養家糊口的男人，我只能說一切回不去了。」

貼文一出，即掀起網民熱議，不少網民支持樓主的做法，不要做回收桶，「身在福中不知福，就讓她後悔吧」、「外遇只有零次跟無數次」，更有網民慨嘆，「愛情果然讓人迷醉，但金錢使人清醒」。

 

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責任編輯︰王明芳

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