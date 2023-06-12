【自動登入】張蔓莎新歌MV與型男甜蜜互動　靈感來自電子產物：連繫過的必留痕

唱作女歌手張蔓莎（Sabrina）去年以女新人姿態加入樂壇後在各大頒獎禮皆獲得佳績，日前再接再厲推出由她及吳林峰作曲，小克填詞，周錫漢監製兼與葉澍暉共同編曲的《自動登入》，這亦是Sabrina的第6首個人單曲。

Sabrina坦言，寫這首歌時過程難忘：「首次同吳林峰一齊作曲，有趣的是一開始大家在作曲上不是很夾，但到最後卻寫了一首大家都喜歡的曲，中間的磨合算是一種突破，很感恩他花時間跟我一起玩這首曲。」

張蔓莎首次個人音樂會以睡房派對為主題 張蔓姿Kayan9896現身撐場支持

與型男Model甜蜜互動

而近日上架的《自動登入》MV 中，Sabrina與型男Model焯嵐有不少既親暱又甜蜜的互動，她表示：「MV今次都同以往一樣參與好多，今次concept係比較容易呈現，喺好多畫面上面概念都好一致；今次搵咗the baddies嘅焯嵐做男主角，佢係極專業同好快地進入到狀態，成個過程好順利好愉快。」

談到歌曲創作概念，Sabrina表示一直覺得電子產物與人有密不可分的關係，直至某次去了一位朋友新搬的家而自動登入了其新居的wi-fi，便萌起了創作《自動登入》的念頭。

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連繫過必留痕

Sabrina解釋說：「『凡連繫過的，必留痕』是我寫這首歌最大的感受，電子產物總會突然提示你一些人或物，所以作詞人小克第一句歌詞『驚嘆這個手機聰明』概括了我對電子產物的感覺 。」

然後她再續指：「這首歌最想講的是自動登入後，會自動連接到某些回憶，這份回憶不只是跟戀人，可能是朋友，當你入了一些你們曾經成日去的地方而自動登入了wi-fi，可能那一瞬間回憶便會突然間湧現。」

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