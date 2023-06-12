【貼地育兒】郭晶晶一拖三行深水埗獲讚好媽媽　愛穿$60國產鞋配Hermès袋

▲ 郭晶晶被網民在深水埗影到獨自湊3子女行深水埗，腳踏一雙$60國產白鞋。

41歲「跳水皇后」郭晶晶於2012年嫁入豪門與霍啟剛結婚後定居香港，二人育有3子女，身為豪門家庭但生活依然樸實，並教導子女要貼地。早前郭晶晶被網民在銅鑼灣野生捕獲，見她雖手持Hermès手袋，但腳踏一雙只售60元的國產白波鞋。近日郭晶晶再被網民影到獨自湊3子女行深水埗，依然鍾情這雙國產白波鞋。

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有網民在小紅書上載郭晶晶獨自帶著9歲大仔霍中曦、6歲二女霍中妍及4歲細女霍中怡在深水埗出現的照片，相信是去支持老公霍啟剛在深水埗開設的運動藝術展。網民驚訝嫁入豪門的晶晶竟然身邊沒有保鑣和助理，自己一人都能湊掂3子女，大讚她貼地兼是賢妻良母。

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網民又對她的打扮感興趣，指她在炎炎夏日穿上白色外套，腳穿價值55元人民幣（約60港元）的國產品牌Feiyue飛躍半拖款白波鞋。這款鞋也深得賭王三房千金何超蓮寵愛，曾多次公開穿搭這雙白波鞋。

霍啟剛與郭晶晶向來奉行貼地教仔政策，就算有私人司機也會帶子女乘搭公共交通工具，還有體驗農耕生活等。早前有內地網民在北京長城也偶遇霍啟剛一家，發現郭晶晶身穿黑色褸和牛仔褲，孭著背囊，打扮樸素，拖著孩子一起爬長城。

▲ 郭晶晶與霍啟剛結婚後育有3子女。（IG圖片）

教仔女重視自理能力

霍啟剛曾接受TOPick訪問時談及兩夫妻的育兒之道，他坦言早已對孩子說他們是幸運、幸福的人，但幸福非必然的，因此兩夫妻便不時帶他們行善、洗車、買餸、落田插秧等去感受，自己亦身體力行為孩子去買餸、煮飯等。

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他指晶晶自6歲離家入國家隊，父母不在身邊，沒有人照顧，由細到大甚麼都是自己做，可謂「自生自滅」，故培養出極高的自理能力。現在他們教導仔女也特別著重自理，「所以我們希望教好小朋友有（自理）習慣，要慢慢從經驗累積，我們要堅持身教他們。」

至於郭晶晶也曾公開分享其育兒心得，她認為最大挑戰是要時刻提醒自己是子女的終生教師，例如教子女做功課時，她有時亦會失去耐性，但她會嘗試換位思考，從子女的角度看待事情，並提醒自己與其以成人的標準要求子女，倒不如調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。

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責任編輯︰林綺玲