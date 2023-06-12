【粉嶺高球場】城規會今開聆聽會　沙特亞美：若政府收地或移師其他地方舉行賽事

▲ 城規會今開聆聽會，沙特亞美：若政府收地或移師其他地方舉行賽事（黃小冰攝）

城規會今就粉嶺高球場項目修訂草圖召開聆聽會，香港哥爾夫球會會長郭永亮重申，粉嶺高球場是香港唯一可以舉辦世界級國際賽的球場，關乎香港的國際地位、軟實力及競爭力，明白香港有迫切住屋問題，但球場和建屋問題不應「二合為一」，若只看房屋需要而不看球場整體價值，便是漠視香港整體利益，破壞香港在國際舞台上的實力。他稱，若因建屋而少8個球洞，等於失去一個球場，餘下10個球洞無法舉行正規比賽，強調要舉行高爾夫球巡迴賽「LIV Golf」及沙特亞美石油團體系列賽等大型賽事，3個場各18個球洞均「缺一不可」。

球會早前成功爭取「沙特亞美石油團體系列賽」於10月在高球場舉行，賽事總監 Victoria Louise Jones亦專程來港參加會議，她指，若政府收回場地及球場有改動，將重新審視是否在港舉行賽事，或移師至其他地方。Victoria亦曾任LIV Golf的賽事總監，她稱若粉嶺高球場失去該8個球洞便不可能舉辦LIV，也只會失去更多機會，因該區域涉及停車場、義工總部及支持者區域等，是影響通達性及貴賓體驗等的重要基建，而這些也是主辦方選定舉辦場地的重要因素。她並以澳洲阿德萊德LIV巡迴賽為例，指舉行一場LIV的經濟收益可達7000萬美元，即逾5億港元，若錯失會為香港帶來巨大經濟損失。

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前規劃署長凌嘉勤亦有出席會議，他指政府將擬建公營房屋的用地修訂為「未決定用途」地帶屬不合理、不恰當及沒需要，認為除非城規會不同意發展興建公屋，否則要維持。他指，收回高爾夫球場以東地方作公營房屋和其他公眾用途，符合政府對社會作出的承諾及承擔，同時也已平衡房屋適時供應、生態環境保護及體育運動設施的提供，符合整體公眾利益，亦是讓未來10年公營房屋整體供應可以達標的重要因素。他強調未來10的房屋供應出現「頭輕尾重」，社會人士強烈要求將後五年盡量提前，並力保後5年不能脫軌，若高球場建屋脫軌，會有重大打擊，在目前整體供應緊拙的情況下，不可能覓得替代的用地。

對於建議指可在北部都會區另覓土地代替高球場，凌嘉勤亦反對有關看法，指北部都會區用地同樣要通過各項法定程序，如環評及基建項目的法定刊憲程序等，且幾乎每一塊土地都要遷離居民，強調根部不存在「快熟、即食選項」，而即使有即食選項。政府也應該用之提供更多單位，而非替代高球場。

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記者：黃小冰