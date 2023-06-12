【禁播榮光】律政司入稟申禁制播放《願榮光歸香港》　法庭定於7月21日處理申請  

▲ 律政司代表（中間女）今出庭應訊。（梁偉榮攝）

律政司司長上周入稟高院，申請禁制任何具煽動意圖分裂或侮辱國歌人士，於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，並要求相關人士停播。案件今（12日）於高院作指示聆訊，由國安法指定法官陳嘉信處理，法官定於7月21日就禁制令申請作正式聆訊。



申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人，答辯人並沒有任何代表出庭。

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據早前入稟狀指，申請人要求法庭頒令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、傳布或複製等有關歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），不論是其曲調、歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及或曲詞實質上與有關歌曲相似者，並具意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港從中國分離出去。



申請人又要求法庭頒令，若廣播、傳布或複製該歌曲，相當可能被誤會為屬香港國歌，或使人聯想到香港是獨立國家並擁有其本身的國歌就意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條。



申請人要求禁止答辯人協助、促使或教唆他人參與以上行為，或故意授權他人參與相關行為，或明知而授權、准許或容許他人實施或參與任何以上列明的行為。



入稟狀並附上列表，列出32條與歌曲《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括純音樂影片，以及不同語言的版本，禁制內容包括該32條連結，以及任何改編該歌曲曲調、歌詞或曲詞，實質上與該歌曲相同。申請人並要求法庭頒令，答辯人須立即採取行動，停止以上所列的行為。

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記者：林育慧