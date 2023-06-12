【超級毛特兒大賽】黑色唐狗梳打奪冠　犬隻訓練師Eurica：不只看外表

▲ 《超級毛特兒大賽》完滿結束。

《香港小姐》面試又開始，美貌與智慧並重，一向是港姐的宣傳口號，但《超級毛特兒大賽》揭盅，卻告訴大家可愛、有魅力並非是冠軍的唯一標準，人與狗的關係才是最重要的致勝之道。

今次《超級毛特兒大賽》評判之一的國際認可犬隻訓練師Eurica，指欣賞這節目，不是只看外表。「選美其實是少講關係，但我們做犬隻訓練就很重視。」

▲ Eurica（左）認為Ken（右）很有dog sense，因此梳打和Ken也是她的冠軍人選。（圖片：被訪者提供）

因此，Eurica指其他參賽者輸，在於不了解狗這動物，用了對待人的方式去對待狗。「大家可能慣了自己是主人，要控制隻狗，但狗其實是獨立個體，有say no的時候。因此主人有時候應該想想如何調整自己，用另一方式讓狗隻接受。」

Eurica舉了個例子，譬如叫狗過來主人那邊牠無反應，於是就用力拉狗繩。「其實狗可能是怕主人後面的機器，如果轉個方向，牠可能願意走向主人。」

又如Eurica經常說，人類很喜歡「攬狗」這動作，但原來對於狗隻來說，這是危險的訊號，因為被「箍實」了，便覺得無法脫身逃走。

因此，今次勝出的冠亞季軍都有一個共通點，就是狗隻與主人的關係都非常密切。

冠軍：唐狗梳打+Ken

相信沒有人想到一隻神高神大而且全身黝黑的唐狗梳打，會成為第一屆的超毛冠軍，但Eurica一直掛在口中，選超模不是樣靚可愛，最重要是人與狗的關係，這組合就是最佳示範。「梳打是比較cool，對於陌生人摸牠會比較緊張，但我會尊重狗仔，如果牠覺得唔comfortable，不會刻意強迫。」

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她指Ken與梳打由於關係好，他會懂得避開問題，令梳打不會有壓力。「他們一向有溝通，有些動作Ken叫做，狗會明白，每一次都回應到，可以真實反映他們平時的生活。」

她還記得有一次宿營的時候，有一隻牛闖入了營地，拍攝被迫停止。由於Ken記得梳打怕牛，於是Ken就利用這個機會，讓梳打學習走近牛，並且告訴梳打，其實牛並不可怕。「這不是拍攝要求的，而是Ken想幫梳打成長，令我印象很深刻。」

Eurica說，有些人會覺得唐狗只是負責看門口，不用打理沖涼。「這完全是誤解，其實唐狗與其他狗一樣，都要清潔梳毛，而且很多時候會遺漏刷牙，這會影響身體健康。」或許Ken就作了一個絕佳的唐狗主人示範，因此而獲得冠軍。

▲ 邊個話「超毛」一定要長腿，腳短的薯餅也能得到季軍。（圖片：TVB提供）

亞軍：法國鬥牛㹴Sumo+Kevin

鬥牛㹴單聽名字，好像很好勇鬥狠，但Eurica指她見過很多的鬥牛㹴都是很乖巧，不理世事，有自己的世界。參賽的Sumo就有類似的性格，當在拍攝期間要等待的時候，牠最喜歡睡覺，就算有狗隻在牠旁邊吠，牠也好少理。

「牠與主人關係很好，兩個又似樣，有父子相，要Sumo做甚麼都好配合。」Eurica說超毛要求的5個C（魅力、個性、自信、專注力和勇氣），Sumo都擁有，每項都很平均，又可愛得意，時裝表演時又好有自信，不怕陌生的環境。「牠的表演很穩定，不會今天這樣，明天又不同了。」

Eurica說這類扁鼻狗（八哥、拳師狗也是），當夏天炎熱，呼吸會不太暢順，因此要小心愛犬會中暑。

▲ 在Kevin心目中一直是Good Boy的Sumo，很感激Sumo帶給他很多美好回憶。（圖片：被訪者提供）

季軍：臘腸犬薯餅+Jimmy

身形修長的臘腸犬薯餅，原來性格好像小朋友。「主人Jimmy去到邊牠就去邊，一刻也不能分離，因此彼此互動很多，叫牠做甚麼也可以。」

薯餅像小朋友般，也超級精靈活潑，最喜歡玩波。「但如果牠經常撲向人、直立企就要小心，因為對腰骨負荷比較重。」臘腸犬腰長腳短，就像人一樣，都會有椎間盤突出的問題，養這類狗的主人就要留意。

▲ 精力好像用不盡的薯餅，一有波玩，就寧舍生猛。（圖片：被訪者提供）

其實，今天Jimmy與薯餅的關係那麼親密，緣於薯餅哥哥的離逝。「我有賴床的習慣，那天早上阿薯好唔舒服，原來牠要走了，我還一直賴床。全家人都叫我起身，說阿薯的舌頭變紫了，而牠就是要等我見牠最後一面才安心。我飛車去獸醫診所，但在頭盔裏我一直在喊，因為我知道牠已走了。自此我不敢再賴床，因為不知道會錯過甚麼。」這是Jimmy在宿營時的分享。

正如Eurica所說，主人不單可以幫助寵物成長，其實牠們也可以反過來令主人成長，這就是一段良好關係的互動結果。

▲ 薯餅和Jimmy的親密程度，就是經常見到他們錫錫。（圖片：TVB提供）

記者：何小雲