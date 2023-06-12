【機場外勞】機場外勞擬從珠海引入　料少於7千人

▲ 財政司副司長黃偉綸。（資料圖片）

政府擬為運輸和建造業引入外勞，包括為人手嚴重短缺機場引入外援，以免窒礙航空業復甦。據悉政府最快明日公布相關安排，有消息人士指，大部分機場所需外勞擬從珠海引入，並會安排即日來回專車經港珠澳大橋上下班。據了解，機場擬輸入外勞數量少於7,000人，政府亦擬同步為本地機場員工提供交通津貼，吸引更多本地勞動力投身機場行業。

香港機場疫後人手短缺，政府擬透過引入外勞解決人手荒。消息指，政府最快明日公布運輸業及建造業輸入外勞的詳細安排，其中機場外勞數量會根據現時機場的人手空缺，計算所需外勞人數。具體而言，會用現時空缺數字，扣除外勞無法從事的職位後，再扣除指定百分比，以確保本地勞工的就業機會不受影響，初步數字少於7,000人。

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消息人士透露，政府輸入外勞不會局限於一個地區，但會以即日來回為主，相信大部分機場外勞會來自珠海。據悉，來自珠海的外勞需每日乘搭專車，經港珠澳大橋來往珠海和機場禁區。

另外，聘外勞的僱主除要為每名外勞按《僱員再培訓條例》繳400元再培訓徵款外，亦需為本地勞工提供一筆交通津貼，資助他們到機場上班。

財政司副司長黃偉綸上周連日就引入外勞與各持分者會面，他在與航空業界代表會面後表示，十分關注機場人手嚴重短缺，窒礙航空業復甦，更形容情況已水深火熱。

他強調政府絕對不會袖手旁觀，指機場不同工種人手不足情況已到「樽頸」，若情況持續，將嚴重影響服務，「例如有航空公司因地勤人員不足而無法增加航班或復飛，亦有被迫轉飛其他地區的機場。」

「政府絕不會坐視不理，令香港航空業停滯不前，影響經濟發展。」黃偉綸強調針對個別人力明顯不足行業而考慮輸入外勞，並非要引入廉價勞工，因輸入勞工的工資不可低於相關職位的中位工資，政府亦絕不容忍非法回佣問題，勞工處會加強執法，與業界一同嚴打害群之馬。政府亦會繼續與業界合作加強培訓、擴大招聘、推廣科技應用以提升生產力等。

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記者：陳梓蔚