【深水埗殺女案】29歲印度母涉殺害3幼女應訊　還押候小欖精神科報告

▲ 29歲印度母涉殺害3幼女應訊，還押候小欖精神科報告。（資料圖片）

29歲印度裔無業婦涉於深水埗桂林街住所內，殺害3名幼女，被控3項謀殺罪，案件今（12日）於九龍城裁判法院再訊。被告今出院應訊，控方於庭上表示被告經初步醫療評估後，發現有精神病病徵及暴力風險，需索取兩份精神科報告，申請將案件押後再訊，裁判官遂將案件押後至6月26日再訊，其間被告還押小欖精神治療中心。

女被告Ur, Rehman Aamina（29歲，無業），被控3項謀殺罪。控罪指，被告於2023年6月5日，在九龍深水埗桂林街115號某室謀殺JAMEEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及 Bibi Aafia JAMEEL。

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被告今押解至庭上應訊，庭上安排翻譯協助被告。控方於庭上表示被告經初步醫療評估後，發現有精神病病徵及暴力風險，需索取兩份精神科報告，遂申請將案件押後再訊。辯方未有保釋申請，裁判官遂將案件押後至6月26日再訊，其間被告還押小欖精神治療中心。

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記者：梁錦麟