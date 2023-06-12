【飲食迷思】正餐1種食法「越吃越餓」　營養師授4招減少飢餓感

▲ 正餐1種吃法「越吃越餓」，營養師授4招減少飢餓感。

剛食飽就肚餓，其實未必是食量大所致。台灣營養師彭逸珊指出，食正餐時「選錯食物」，就容易令人「越吃越餓」，最終過量飲食增加血糖波動，影響健康。

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彭逸珊在Facebook專頁發文表示，很多人會有才剛吃飽2小時就覺得肚餓的情況，但這不是因為食量大，而是大家「選錯食物」。她舉例，假設午餐時吃了內含精緻白飯、麵食，或有羹湯勾芡使用的粉，這些精緻澱粉食物都會讓身體醣份超標；相反蛋白質和蔬菜極少，造成「99%的人下午肯定會餓」的情況。而很多人在覺得飢餓的下一步，又會選擇喝一杯台式飲品，或吃甜點、麵包等作為下午茶，同樣是一堆精緻澱粉食物，形成飢餓感不斷的惡性循環。

4招減少飢餓感

彭逸珊教大家用4個正確飲食方式，有效減少飢餓感：

每餐都要有「優質蛋白」，提升飽足感。

多吃蔬菜水果，有助提升飽足感，並幫助腸胃蠕動。

盡量減少「精緻澱粉」，避免血糖波動。

減少進食隱藏糖份，例如加工食品、調味料等。

彭逸珊叮囑，切記正餐要補足蔬菜和蛋白質；若下午還覺得餓，可以選擇喝豆漿、鮮乳或蛋白粉補充。如果無法完全戒除台式飲品，就先嘗試減量。

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責任編輯：羅嘉欣