【高官任命】北部都會區統籌辦事處今成立　丘卓恒任主任

▲ 北部都會區統籌辦事處今成立。（資料圖片）

政府今日宣布，成立北部都會區統籌辦事處，以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。由北部都會區籌備辦公室主任丘卓恒，出任北部都會區統籌辦事處主任。

發展局發言人表示，北部都會區計劃，以「國際創科新城」為主題，涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，政府多個政策局和部門均會參與，北都辦將承擔整體統籌和推動的工作。

北都辦今年內將制定，和公布北部都會區行動綱領，和具體計劃，其日常主要職務包括︰

●就推展北部都會區計劃擔當整體倡導及統籌角色。 ●制定創新的規劃及土地政策與執行安排，以推動及支援新產業策略。 ●加強與相關決策局／部門的協調工作，以適時在北部都會區推展房屋、交通及其他基建設施、生態保育、不同界別的產業發展，以及政府／公共設施建設等，以達至全面整體的發展。 ●就北部都會區的發展方針和優次向高層團隊提供策略性建議，以及為行政長官主持的北部都會區督導委員會及財政司司長主持的北部都會區諮詢委員會提供秘書處支援。 ●與內地機構緊密和定期聯繫，加強合作，務求充分利用北部都會區與大灣區產生的協同效應和帶來的機遇，並更好地融入國家發展大局； ●以及就北部都會區的發展推動公眾參以及加強與持份者溝通。

公務員事務局局長楊何蓓茵形容，丘卓恒為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心丘能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

丘卓恒自1997年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括民政事務總署、前民政事務局、前環境運輸及工務局、房屋署、行政長官辦公室及保安局。

▲ 丘卓恒出任北都辦主任。（政府新聞處圖片）

他在2016年3月至2018年12月出任保安局副秘書長後，於2018年12月至2023年2月出任發展局副秘書長（規劃及地政）。並從2023年2月起出任北部都會區籌備辦公室主任。

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責任編輯：趙居逸