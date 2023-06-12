【本地遊】2大主題公園暑假恢復每天開放　HK$233起玩盡多個夏季限定活動

▲ 香港2大主題公園於暑假期間恢復每日開放，一文睇清票價、開放安排及夏日主題活動詳情。

今年暑假，大家終於不用「就住就住」安排入主題公園的行程! 根據香港迪士尼樂園及海洋公園官網顯示，將於暑假期間恢復每天開放。同時，亦推出多個夏日活動，包括夏水禮、夏日歷險課程、加入水花元素的尋夢奇緣等。即睇最新詳情!

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香港迪士尼樂園

▲ 香港迪士尼樂園將於暑假恢復每天開放。(圖片來源:KKday)

開放安排

疫情期間，迪士尼樂園曾宣佈逢星期二、四定為「休園日子」。不過，隨著社會復常及開關後，樂園宣佈6月中起每週營業6天或7天。

近日，亦在官網顯示6月27日起取消星期二為休園日安排。其後，又顯示於暑假期間7月14日起至9月5日取消休園日並且每天開放，到9月5日後就將星期三暫定為休園日，一星期開放6日，開放時間為早上10:30至晚上08:30。

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票價

據官網所示，現時「普通日子」1日標準門票售價為HK$639。而「特定高峰日子」已劃定為6月22-24日、7月1日及7月15至8月28日，成人票價將加價至HK$759，小童票價亦加價至HK$569。

而「特定日子」日數較多，6月16-18日、25及30日;7月2、7-9日及14日;8月29-31日;9月1-3日。【預訂及了解更多】

1日門票(普通日子) 1日門票(特定日子) 1日門票(特定高峰日子) 標準門票(12至64歲) HK$639 標準門票(12至64歲)HK$699 標準門票(12至64歲)HK$759 小童門票(3至11歲) HK$475 小童門票(3至11歲) HK$524 小童門票(3至11歲) HK$569 長者門票(65歲或以上) HK$100 長者門票(65歲或以上) HK$100 長者門票(65歲或以上) HK$100

最新夏日主題活動

根據官網，樂園現時娛樂表演有「生日快樂聚奇妙時刻」現場音樂伴奏、「米奇與好朋友大街狂歡派對」巡遊、「迪士尼魔法書房」音樂劇、「獅子王慶典」表演、「號召未來英雄：加入復仇者聯盟!」巡禮、「魔海奇緣凱旋慶典」表演等。

而綜合台灣及本地媒體報導，於6月23日起加入水花元素的「迪士尼尋夢奇緣」即將回歸，除演奏基本經典樂章、迪士尼朋友載歌載舞之外，夏日消暑設計如: 水柱、泡泡等將再現大家眼前。又會見到穿上探險家服飾的米奇、高飛、史迪仔精彩演繹旅行歷險為題的《奇妙唱遊大冒險》音樂表演。

多位Pixar人物出席「Pixar水花大街派對！」，加入玩水狂歡。幻想世界更推出「夏日泡泡派對」，大家可以在商店購買魔法泡泡棒一齊加入夢幻狂歡。

雖然網上已有多個迪士尼討論區發放有關夏日主題活動之消息，但相關消息仍有待園方及官網正式確認。【了解更多】

海洋公園

▲ 海洋公園暑假期間恢復每天開放。(圖片來源:Klook)

開放安排

疫情間，海洋公園曾將星期二定為「休園日子」。不過，自7月11日起取消休園日，恢復每天開放，其營業時間為早上10:00至晚上7:30。

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票價

據官網所示，現時一日成人標準入場門票為HK$498，3至11歲小童標準入場門票為HK$249，包括園內遊玩大部份景點及觀賞精彩表演，不包括攤位遊戲及須用輔幣操作的遊戲。

而在暑假期間，海洋公園推出夏日優惠門票，成人標準入場門票為HK$388，小童（3-11歲）標準入場門票為HK$233。門票有效日期為2023年7月1日至9月30日。 【預訂及了解更多】

成人 小童 標準入場門票 HK$498 HK$249 夏日優惠門票 HK$388 HK$233

最新夏日主題活動

夏水禮 2023

聯乘超人氣emoji® The Iconic Brand 推出玩水派對，大家可跳進泡泡專區、兒童玩水區、emoji®影相位及水花精彩舞台等，投入盛夏玩水派對。【了解更多】

海洋全接觸之夏日歷險課程2023

全新自然探索歷險，除可以探訪不同動物，還可以一邊玩樂，一邊學習生態保育小知識。當中包括:「海洋全接觸 - 夏日歷險課程」設有六大探索隊伍，發掘大自然奇趣奧秘。近距離與動物見面，送上美食，亦可大玩尋寶遊戲、製作小手工或進行科學實驗；「衝出」公園親親大自然，闖進水下世界歷險，甚至夜遊世界級水族館「海洋奇觀」。【了解更多】

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