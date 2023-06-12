【着數優惠】1折買心儀傢俬電器　HomeSquare「家居折」回贈高達3650禮券組合

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare「香港家居折2023」將於7月16日至8月15日舉行，今年逾80,000件激筍精選名牌傢俬家品，當中$1及1折商品更多達2,500件，超凡優惠如箭在弦。

要一擊即中至抵折扣家俱？只要於6月12日至7月9日期間，在HomeSquare家居商鋪或HomeCircle家居陳列室消費滿$6,000，即可登記成為Smart Buyers，快人一步在公開發售前預留$1、$100以及1折傢俬家品！

未能成為Smart Buyers的朋友，在7月12至14日為公眾預留日，可將心儀產品加入「購物車」，於7月16日開售日當天親臨商場購買，清空購物車！

信用卡積分優惠

另外，「香港家居折2023」由6月起更陸續還推出5大至Smart 消費攻略，包括「The Point會員獨家優惠」、「DBS信用卡專享優惠」、「滙豐信用卡專享優惠」、「HomeCircle額外積分賞」及「HomeSqaure Point Dollar消費賞」。

此外，更可優先搶購更多$1和1折限量家俱家品，還可同步賺取高達HK$3,650商場電子禮券、一田禮券及$330 Point Dollar，最高回贈率更突破25%，至Smart Buyers非你莫屬！

▲ HomeSquare「香港家居折2023」，有機會以1折買到心儀傢俬或家電。

於由即日起至6月30日期間，親臨HomeSquare以DBS信用卡消費，賺取高達$1,250商場電子禮券及$300一田現金禮券。而商場電子禮券更可留待「家居折」期間於HomeSqaure、HomeCircle、指定寢具布藝商戶以及IKEA門市消費使用，活動未開始已經贏在起跑線上！

要賺盡獎賞，成為至Smart Buyer，就要於7月1日至8月15日期間，親臨HomeSquare家居商鋪及HomeCircle以滙豐信用卡簽賬消費，賺取高達$280 Point Dollar及$2,100電子優惠券。此外，於「家居折」期間，憑滙豐信用卡到特選商戶消費更可尊享獨家禮遇，低至2折入手名牌傢俱及電器，精選優惠及商品包括：DeRUCCI全店陳列貨品2折、Creative Co-Op Home Gin 仿皮餐椅38折（原價$1,333）、Magic Living Slim無葉風扇61折（原價$1,280）以及MORRIS CALLUN 3.5 Plus座真皮電動梳化61折（原價$30,280）。

▲ 商場更推出信用卡優惠及積分換禮券活動。

精選折扣產品

The Point 會員尊享禮遇賞不停，憑The Point積分獨家優先換領超過2,400件名牌家品，包括接近500件$1、$100及1折熱選傢俬！於7月1日至8月15日期間，會員於「The Point」手機App中即可憑積分加現金兌換指定優惠貨品，成功後只需在7月16日的開售日到店付款及取貨即可。精選折扣產品包括：Built-in Pro蒸汽空氣炸鍋1折（原價$2,888）、J Select Quality Life JDS USB3.0及無線充電鋁合金電腦座檯架特價$100（原價$990）及DeRUCCI安芯枕$1（原價$580）等。

另本年度於6月12日至8月15日期間新增額外獎賞：於HomeCircle任何即日電子消費享4倍積分及於HomeSquare累積電子消費滿指定金額即賺$50 Point Dollar，愈買愈賺！

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