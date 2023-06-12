【恐怖情人】22歲女與男友分手後人間蒸發　9年後驚揭遭殺害封屍牆內

▲ 22歲女與男友分手後人間蒸發，9年後驚揭遭殺害封屍牆內。

西班牙一名意大利籍女子，2014年與男友分手後離奇失蹤，時隔9年，前男友終於承認親手殺害女子。警方隨即重啟調查，搜查兩人當年的住所時，在牆壁內發現女子的遺體。

最新影片：

綜合外媒體報道，該名22歲的意大利籍女子西博拉（Sibora Gagani），2011年與男友馬可（Marco Gaio Romeo）搬到西班牙南部太陽海岸居住。2014年7月，女子與男友分手後人間蒸發。翌年，失蹤人口救助協會公開她的照片。警方亦公開尋求大眾協助，亦未能尋找她的下落。

時隔9年後，前男友馬可今年5月涉嫌持刀刺殺28歲的現任伴侶寶拉（Paula）被捕。他在警局的失蹤人口公告欄上，看到西博拉的照片後，主動承認殺害對方。

馬可表示，他用酼酸溶解西博拉的屍體，放進木箱內，之後砌牆藏匿屍體。警方隨即重啟調查，前往當年二人居住的公寓，結果砸開牆壁後，發現一個木箱，確認內有人類遺骸，現正進行DNA檢測程序，以確認死者身份。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣