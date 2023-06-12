【搭車資訊】的士服務質素評分較疫情前大跌　即睇乘客最不滿因素

▲ 的士服務質素評分較疫情前大跌。（冼偉倫攝）

的士業議會過去會定期調查業界服務水平，惟疫情期間中斷調查，直至今年4月才恢復調查。最新調查結果顯示，香港的士服務質素平均分，由疫情前的65.4分，大幅下跌至58.4分，跌幅為7分。的士業議會主席黃卓邦解釋，疫情令業界人手流失，司機選擇有限是服務質素評分下跌原因之一，建議政府打擊Uber等「白牌車」，改善業界經營環境，吸引青年入行。

的士業議會委託恒生大學進行香港的士服務質素問卷調查，此調查由2017年到2019年均有定期進行，但因情關係中斷了3年，直至今年第二季復辦調查。

恒生大學供應鏈及資訊管理學系今年4至5月訪問了1,211名的士乘客，調查顯示香港的士整體服務素質評分平均值為58.4分，較2019年的58.4分大幅下跌7分。

其中乘客最不滿意的評分項目為司機有否主動向乘客提供協助、的士是否環保和的士司機的禮貌。

的士業議會主席黃卓邦指，疫情令業界人手流失，司機選擇有限是服務質素評分下跌原因之一。他續指，業界可以選擇的司機有限且持續老化，「不是說長者司機服務差，過去我們司機都會從優選擇，但現在無人可揀。」

在人手荒方面，他認為成因是Uber等「白牌車」壓縮的士業界的生存空間，「白牌車平台無規管可言，例如他們能按市場需要任意調整收費，反而的士只按固定收費表收費，令的士業等同捱打。」

他建議政府打擊Uber等「白牌車」平台，改善業界經營環境，吸引青年入行。

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記者：陳梓蔚