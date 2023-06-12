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【開心速遞】無知May與Ivan分手離開《愛‧回家》？　趙希洛感謝鄧永健預告未來動向

娛樂 17:54 2023/06/12

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無知May（趙希洛飾）和Ivan（鄧永健飾）分手令觀眾大感婉惜。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今打造了多對CP，其中無知May（趙希洛飾）和Ivan（鄧永健飾）這一對拍拖近3年的CP深受觀眾歡迎，可惜二人日前宣布分手，令不少觀眾大感可惜。

隨着無知May和Ivan分手，加上大小姐（林淑敏飾演）聘請了新秘書Fanny（張盈悅飾），令觀眾擔心無知May會離開《開心速遞》劇組。

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感激鄧永健

「無知May」趙希洛跟TOPick分享拍《開心速遞》的點滴，談到與Ivan的3年情，她說：「我超級感恩可以有Jim呢位咁好嘅拍檔，我哋合作咗超過3年。」

她大讚鄧永健：「佢真係一位非常好嘅演員，又會成日同我喺埋位前一齊排練。我哋演情侶從來都唔會覺得尷尬，我哋之間嘅一切都係順其自然咁發生。佢唔止好有潛質，亦係一位好友善、有耐性同謙卑嘅演員。」

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多觀眾都很喜歡無知May和Ivan這對CP，問到二人會否再合體？趙希洛為觀眾送上好消息：「我唔可以透露太多住，只可以話仲有啲關於我哋嘅戲未出街。」

部分觀眾擔心無知May會離開劇組，趙希洛表示：「我仲有拍緊啊。」相信觀眾可放下心頭大石。

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拍《開心速遞》有感

平時亦有拍攝正劇的趙希洛形容處境喜劇好像一份全職工作，「你差唔多每日都會見到一樣嘅演員同團隊，有時見佢哋仲多過見屋企人。」

她續指：「同其他處境劇唔同，《開心速遞》一星期播足七日，觀眾可以日日都見到我哋，我哋就好似觀眾嘅鄰居咁，大家日日都見到同認識到我哋。」

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未來挑戰

談到未來，趙希洛表示：「我成日想遇到挑戰。不過我好似小朋友咁成日都想做超級英雄，就好似X-Men或者《來自星星的你》嘅外星人咁有超能力。」

她又分享其目標，「想訓練到更加打得、試新嘢，我好鍾意同好想做打女，我其實好鍾意特技表演同團隊，想試多啲。」

記者：梁樂欣

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