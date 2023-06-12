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【Disney+劇集】《秘密入侵》最新絕密片段曝光　外星族Skrull「變臉」滲透地球各組織

娛樂 16:39 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

《秘密入侵》

Marvel Studios新劇《秘密入侵》（Secret Invasion）將於6月21日在Disney+獨家上線，而Disney+突發「流出」Marvel Studios新劇《秘密入侵》（Secret Invasion）長達5分鐘絕密片段。

突然流出的絕密片段激活了人類危機意識，破解秘密檔案的形式令事件更顯神秘懸疑！輸入密碼後即可開啟《秘密入侵》首集5分鐘的片段內，由馬田費曼（Martin Freeman）飾演的普斯葛特工向CIA探員艾霍勞士（Everett Ross）首度登場，他揭露恐怖襲擊於全球各地引致動亂四起，連鎖反應正威脅全球人類，然而這些狂亂局面竟不是人類所為，而是外星種族「斯克魯爾人」（Skrull）滲透引起的全球大亂……

「龍母」艾美莉克拉克（右）強勢加盟演出。

在片末，CIA探員艾霍勞士反被提供危機情報的普斯葛特工突襲，究竟普斯葛特工是否斯克魯爾人所扮？敵我難分的局面引起觀眾無盡的猜測，正式揭開地球受外星族人嚴重入侵的序幕，神盾局局長費尼克將會如何帶領人類對抗這場秘密入侵？

《秘密入侵》延續MCU第5階段：外星族「斯克魯爾人」（Skrull）找到模仿目標，就可瞬間「變臉」成一模一樣的人，全面滲透地球，將成為MCU第5階段重要章節。

最新影片推介：周吉佩專訪

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【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

撰文 : TOPick柴犬出動

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