【醫院重建】屯門醫院急症室擴建部分周四啟用　初期增加一倍醫生人手應付需求

▲ （左起）新界西醫院聯網總監 王耀忠、屯門醫院副行政總監鄭振邦、新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良、屯門醫院婦產科部門運作經理曾玉蓮 （黃建輝攝）

屯門醫院擴建大樓陸續運作，其中急症室擴建部分會於6月15日早上8時啟用，並與舊急症室連接。隨著擴建部分啟用，急症室其餘部分會分階段作翻新，預計於今明兩年展開。所有工程完成後，屯門醫院急症室範圍會大一倍，建築面積達3800平方米。

急症室擴建部分啟用後，分流站數目會增加，等候區座位會由現時100個增加至150個，診症室亦會由6間增加至10間；擴建部分亦增設發燒等候區及負壓診症室，最多可以容納24人，亦會有救護車專用出入口。

擴建部分啟用後，舊急症室會分兩階段作翻新工程，首階段會將原有的入口及分流站等設施，改為急救房，預計需時6-9個月，於2024年初完成；第二階段就會翻新成觀察病房及緊急病人等候區。

新界西聯網急症科部門主管劉柱良表示，急症室已改用電子排版，有AI作系統輔助，以核對病人的身體指標，如指標超出正常範圍會有提醒。另外，無障礙洗手間全線均會有感應裝置，亦有遙距裝置監測胸痛病人心律。

廣華醫院早前啟用新急症室初期，病人輪候時間一度超過8小時。劉柱良指，會監察急症室擴建部分運作初期情況，首日會增加一倍醫生及75％護士人手。院方表示，目前新界西聯網急症室欠缺15％醫護人手，承認人手近年較為緊絀，聯網會監察各醫院情況靈活調配人手。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

劉柱良表示，每日接收450-500個人次診症，當中約30人是危殆個案，強調輪候時間較長受綜合因素影響，未有正面回應輪候時間是否會減少。

屯門醫院擴建大樓除了設急症室外，亦會增設深切治療部及手術室，分別會於7月及第四季啟用。當中深切治療部會由30張病床增加至38張。手術室數目會由11間增加至20間，亦會引入磁力共振掃描造影系統等新科技。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋