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【澳洲研究】50年來男性精子量劇減一半　醫生揭1大關鍵原因

健康 18:00 2023/06/15

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50年來男性精子量劇減一半，醫生揭1大關鍵原因。

生育率大幅下降，除了是土地問題外，或者亦可能與男性精子數量減少有關。澳洲近期便有研究發現，在過去50年來，澳洲男性的精子數量已減少到只剩50%，懷疑與日常生活中的化學物質有關。

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澳洲傳媒報道，澳洲生育專家兼西澳大學婦產科教授Roger Hart表示，根據他長達數年的追蹤及研究，發現過去50年來澳洲男性的精子數量下降約50%，主因可能與環境有關。而據其有份參與、名為「Raine Study」的研究發現，在21歲的澳洲男性中只有14.4%人，他們的精子質量僅符合世界衛生組織（WHO）訂定的最低標準。

Roger又指雖然男性精蟲數量急劇下降，而罹患睪丸癌和前列腺癌的比例卻持續增加，因此相信「絕對是環境因素造成的」而非遺傳因素。Roger將精蟲數量大幅減少歸咎於環境中的化學物質，指尤其男嬰初生，甚至還在母親子宮裡的時段更是尤其容易受到影響，「這是我們的器官正在發育的時候。這是一段關鍵的時期。」

澳洲知名環境與生育流行病學家Dr Shanna Swan也支持哈特的Roger的研究結果。她表示在日常生活和環境裡常見的化學物質，正在影響精蟲數量及胎兒發育，塑膠製品經常含有的雙酚A（BPA）也是罪魁禍首之一。

她舉例來說，若胎兒在子宮內已接觸到香水、塑膠製品等物品內所含的鄰苯二甲酸酯（phthalates），可能意味著男性生殖器官發育所需的睪固酮不會增加分泌。換句話說，母親懷胎初期接觸到的化學物質，可能影響男嬰發育，精子量亦很大機會在此階段受影響。

同場加映──維持精子健康的營養素

至於如何保持精子健壯，增加成功受孕機會？陳醫生、羅醫生建議男性攝取以下6方面營養素，有助提升精子質素、增加精子數量：

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責任編輯︰羅嘉欣

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