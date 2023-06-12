【校園襲擊】英國學校3師生遇襲傳港生命危　涉案16歲少年被控2項企圖謀殺

▲ 英國寄宿學校Blundell's School。

英國德文郡（Devon）寄宿學校Blundell's School於6月9日發生發生校園暴力事件，當地一名16歲男學生涉嫌重錘襲擊2名學生及1名老師，有傳其中一名香港男生危殆。本港入境處證實已接獲家屬求助。而涉施襲學生被控以企圖謀殺，將於周一在當地法院上庭。

警方今日確認2名男生仍留院，一人危殆，另一人傷勢嚴重但情況穩定，有關方面已派員支援他們的家長；第三名男傷者是學校職員已經出院。而有傳危殆的是香港學生。埃克塞特裁判司署（Exeter Magistrates’ Court）今日（12日）對涉案疑犯控以2項企圖謀殺罪。根據法例，疑犯因未滿18歲，故不會公開他的姓名。

遇害男生親友指出，已與入境處聯絡，但暫時未有進一步消息。而英國廣播公司BBC則收到疑為學生家長所發出的信件，信中提及校方有意低調處理事件，而親友引亦向「抽水王」林作表示，案發所在學校向家長開出條件，退還2年學費，不過該名親友則指「當然家長接受唔到」。

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香港入境事務處證實一名港人留學生遇襲。入境處表示，在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

發言人稱，會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。發言人續指，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

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責任編輯︰林綺玲