【令人髮指】17歲少女應召毒品派對遭輪流性侵　赤裸伏屍旅館揭6惡男下場

▲ 17歲少女應召毒品派對遭輪流性侵，赤裸伏屍旅館。

台灣2019年發生一宗毒品性侵案，一名17歲「傳播妹」（陪客小姐）應召前往一個毒品派對，被餵毒後陷入昏迷，繼而慘遭多名男子性侵，並被拍裸照上傳群組，最後更遭丟棄在汽車旅館。一直到清潔員前來打掃，才發現少女已死去多時。近日法院二審判決出爐，法官認為一審量刑過輕，將輪流性侵少女的3名男子加重刑罰，至3年6個月到5年2個月刑期不等，全案可上訴。

最新影片：

案發在2019年7月13日，台中市一名24歲何姓男子透過通訊軟件，找來遇害的17歲少女前來助興。隨後何男又找來年齡介乎23歲至30歲的莊男、賴男、吳男及鄧男等人，一起在鄧男的豐原區住處開毒品派對，並向藥頭購買了10包含有三級毒品「甲氧麻黃酮」（Mephedrone）的毒咖啡助興。

少女到場後表示接到電話要離開，惟何男當時以已購入毒品為由，勸少女留下。而少女在喝完3包毒咖啡後的1小時便陷入昏迷，何男此時再乘機性侵，吳男及莊男等人其後也輪流性侵、猥褻並拍照。

一直到清晨5時許，鄧男女友見狀並痛罵後，何男一行人轉移陣地，乘的士到汽車旅館繼續輪番性侵、猥褻少女，期間有人把少女的裸照傳給另一名20歲賴姓男子。對方見獵心喜，遂前往汽車旅館再加入拍裸照。

何男、莊男、吳男3人輪流性侵完少女後，更在汽車旅館的房內洗澡後才離去。當房務人員前往打掃房間時，發現少女全裸伏屍床上，死去多時。

經法醫解剖發現，少女是服用海洛英（Heroin）、甲氧麻黃酮（Mephedrone）、氯胺酮（Ketamine）等多種毒品，引發急性中毒死亡。據警方調查發現，少女在案發時已3天沒有睡覺。

台中市地方法院一審時，判處涉及性侵的何男4年2個月、莊男3年10個月、吳男3年徒刑，其餘人等分判5個月至6個月徒刑不等。案件上訴至高等法院台中分院，法官認為一審量刑過輕，近日改判何男5年2個月、莊男5年4個月、吳男3年6個月，全案可上訴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣