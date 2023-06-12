【襲擊判囚】24歲男認拳打女友囚6周　另涉誤導警員月底再訊

▲ 24歲男認拳打女友囚6周，另涉走犯案誤導警員月底再訊。（資料圖片）

西九龍裁判法院早前發生犯人疑掉包事件，1名還押中的販毒案疑犯，涉與被控襲擊罪獲保釋的24歲無業男交換分識別手帶後逃離法院，2人同被控誤導警員罪。24歲男子早前承認所涉的襲擊罪，今（12日）於西九龍裁判法院被判監6周；男子所涉另案將於6月21日再訊。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，案件所涉暴力情節非輕，被告襲擊事主頭部，令對方頭部腫起及有瘀傷，判監無可避免。裁判官以9星期為量刑起點，被告認罪減刑至6星期。

被告林景浩（24歲，無業）承認1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2023年4月9日，在旺角福全街富邦大廈一單位襲擊1名葉姓女子。案情指，被告是事主的男友，兩人當日因感情問題爭執，事主遭被告拳打至頭、肩受傷。

於犯人掉包案中，林被控1項明知地誤導警務人員罪。控罪指，林於同年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警員何素強。案件將於6月21日再訊，待轉介區域法院審理。

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記者：陳曉欣