  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 17:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【襲擊判囚】24歲男認拳打女友囚6周　另涉誤導警員月底再訊

社會 17:04 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

24歲男認拳打女友囚6周，另涉走犯案誤導警員月底再訊。（資料圖片）

西九龍裁判法院早前發生犯人疑掉包事件，1名還押中的販毒案疑犯，涉與被控襲擊罪獲保釋的24歲無業男交換分識別手帶後逃離法院，2人同被控誤導警員罪。24歲男子早前承認所涉的襲擊罪，今（12日）於西九龍裁判法院被判監6周；男子所涉另案將於6月21日再訊。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，案件所涉暴力情節非輕，被告襲擊事主頭部，令對方頭部腫起及有瘀傷，判監無可避免。裁判官以9星期為量刑起點，被告認罪減刑至6星期。

被告林景浩（24歲，無業）承認1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2023年4月9日，在旺角福全街富邦大廈一單位襲擊1名葉姓女子。案情指，被告是事主的男友，兩人當日因感情問題爭執，事主遭被告拳打至頭、肩受傷。

於犯人掉包案中，林被控1項明知地誤導警務人員罪。控罪指，林於同年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警員何素強。案件將於6月21日再訊，待轉介區域法院審理。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【六四塗鴉】涉去年6.4多區塗鴉　3男女被控刑毀7月再訊
今日 13:22
【六四塗鴉】涉去年6.4多區塗鴉　3男女被控刑毀7月再訊
【刑事毀壞】比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油　疑因新產品銷量暢銷遭針對
今日 13:45
【刑事毀壞】比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油　疑因新產品銷量暢銷遭針對
【警員盜竊】女警涉超市偷逾700元凍肉生果　保安供稱被告放貨品入袋再打結
今日 13:53
【警員盜竊】女警涉超市偷逾700元凍肉生果　保安供稱被告放貨品入袋再打結
【深水埗殺女案】29歲印度母涉殺害3幼女應訊　還押候小欖精神科報告
今日 15:45
【深水埗殺女案】29歲印度母涉殺害3幼女應訊　還押候小欖精神科報告
【非禮案】元朗26歲女搭扶手電梯遭偷拍裙底　警緝年約30至40歲男子
今日 16:03
【非禮案】元朗26歲女搭扶手電梯遭偷拍裙底　警緝年約30至40歲男子

你可能感興趣

【六四塗鴉】涉去年6.4多區塗鴉　3男女被控刑毀7月再訊
今日 13:22
【六四塗鴉】涉去年6.4多區塗鴉　3男女被控刑毀7月再訊
【刑事毀壞】比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油　疑因新產品銷量暢銷遭針對
今日 13:45
【刑事毀壞】比亞迪多間陳列室遭撞閘淋紅油　疑因新產品銷量暢銷遭針對
【警員盜竊】女警涉超市偷逾700元凍肉生果　保安供稱被告放貨品入袋再打結
今日 13:53
【警員盜竊】女警涉超市偷逾700元凍肉生果　保安供稱被告放貨品入袋再打結
罪案 九龍 富邦大廈 長沙灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關
11:04 2023/06/11
【生命鬥士】移民港媽患乳腺癌4期擴散全身　夫辭職陪伴照顧幼兒盼眾籌度難關