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【令人心痛】難忍老師3次命令換回合格髮型否則需轉校　中三男生壓力爆煲自殺輕生

親子 17:14 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

泰國有學童因為學校髮型問題而自殺。

很多學校都有特定的髮型規範，例如男生不能留長髮，女生長髮必須紮起頭髮等。

泰國一名中三男學生卻因為學校的規範髮型問題而自殺輕生，原因是學校老師3次命令式要他換回學校合格的髮型，並施加壓力表示如果不換的話就要他轉校，令到他壓力爆煲想不開自盡。事件引發很多網友關注，家長都提出質疑，要求學校馬上解釋。

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該名中三學生從電線桿上墜下身亡，當時身上穿上運動服，警方正在對死者的父母、同學及老師進行問話及了解，初步推斷是生活問題。有學生團體在網上揭開事件的另一面，指出孩子的父親透露，學校老師給孩子施壓，3次命令孩子換好髮型，不然就要孩子轉校。

事件發生後，學校搬出了關於管理學生髮型的校規，指這是達成了集體協議，要求學生遵守。但有學生發現，由1,354名學生聯名草擬的要求學校修改髮型管理校規文件，被學校以家長不同意給拒絕了。

另外有網友公開了死者在6月2日跪在老師面前，老師用手抓學生頭部的照片。校友及家長看後，十分不滿，質疑學校如何保證不再有孩子成為此類事件的受害者，請學校立即出面解答社會疑問。

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責任編輯︰王明芳

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