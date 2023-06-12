【尋找隱世巨星】馮允謙邀《全民造星V》四子拍MV　王鋒：想幫Jay導師平反

▲ Jay精挑四位得意弟子上陣。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）最近擔任《全民造星V》藍組導師，指導一班囝囝唱歌表演，更給參賽者實戰機會，日前為新歌《尋找隱世巨星》拍MV時，歌詞有關追夢和堅持，Jay精挑四位得意弟子王鋒、羅樂（樂樂）、雷濠權（Jason）和李嘉俊（Carson）上陣。

Jay說：「新歌《尋找隱世巨星》，我有份作曲、編曲、監製和填詞，搵埋T-Ma一齊編曲和監製，仲邀請咗一位新合作嘅朋友梁栢堅填詞，Young Hysan寫Rap詞。歌詞內容講夢想、堅持自己嘅風格去追夢，我好鍾呢首歌，好想同大家分享。」

向韋羅莎取經

在幾個樂壇頒獎禮中，Jay共奪得十個獎項，成為歌手之冠，問他滿意嗎？感到壓力嗎？他說：「我好滿意去年自己喺樂壇嘅成績，有人問我會唔會更大壓力？我覺得做音樂唔係特別為咗獎項，重點係做好音樂，壓力唔係嚟自有冇獎。」

今次挑選四位造星學員參與MV拍攝，Jay逐一介紹：「有好健碩的樂樂、好乖仔的Jason、好靚仔的王鋒，及好唱得的Carson。」Carson：「我都靚仔。」Jay哈哈笑說：「你成日問我你靚唔靚仔，哈哈！」

他們異口同聲表示已從另一位導師韋羅莎（Rosa）取經，學到很多演戲技巧，拍MV可以大派用場。王鋒笑說：「我們今日係飾演一隊，我是一個唏噓的樂手。」Jay說：「王鋒好正能量，思想好正面，好適合這個角色。」

▲ 合作MV

《全民造星V》四子為Jay平反

雖然Jay形容Jason乖仔，但拍攝時他解開恤衫鈕，壞孩子低胸造型令人眼前一亮。Jay笑說：「他是隱性Bad Boy，同我一樣，內心都係Bad Boy。」

《全民造星V》中，Jay被花姐在節目指摘太過溫柔善良，擔心他很難馴服一班學員。四位弟子立即為Jay平反，樂樂說：「最初覺得Jay好溫柔，認識後覺得佢比想像中更溫柔。」

而Jason：「以前只覺得Jay唱歌好好聽，比賽認識後，發現他對我們個個都好好，所以他叫我們拍MV即刻到！」

至於王鋒說：「我們睇到花姐鬧Jay，唔知點解好想幫他平反，好想好好保護佢，他是好可愛的脆弱小寶貝。」Jay開心說：「我係一個Good Guy，冇鬧過他們。點解？因為他們好乖。其實我好幸運，遇到每個學員都好勤力好乖，不用我好惡都可以好好。」

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