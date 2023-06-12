【設計比賽】「日本秋祭in香港」海報設計比賽 有機會贏東京雙人來回機票

一年一度的大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現」，現正舉辦海報設計比賽，由於反應踴躍，截止日期現已延長至6月14日下午五時正。獎品豐富，包括香港來回東京雙人經濟客艙機票、家庭電器、日本酒、百貨公司及超市現金券等日本關聯企業贊助的獎品。勝出作品還有機會成為今年「日本秋祭in香港」官方海報。

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海報設計比賽以《「日本秋祭in香港」—我所喜愛的日本》為主題，設小學、中學及公開組三個組別，每組別分別設冠、亞、季軍各乙名及優異獎三名。另設人氣獎乙名，所有合資格作品將會上載至日本國駐香港總領事館Facebook專頁「JAPANinHK」，公眾可以投票，得票最高者獲頒人氣獎。

自2016年起，日本國駐香港總領事館每年均於10月至11月前後舉行大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」，在日本的文化團體、學校、企業、地方政府機構，以及香港和第三國或地區的企業和團體等的協力下，為香港市民介紹日本多方面的魅力。



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