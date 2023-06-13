人氣持續飆升 丹麥輕奢床品 最強人體工學枕頭與丹麥製床褥初體驗！

枕頭、床褥用久了，或睡眠質素欠佳，就是時候要考慮更換床品了。向來只試耳熟能詳的品牌？有一個床品品牌人氣持續飆升，成為舒適與品味集於一身的輕奢床品代表，它於丹麥製造，獲得美國太空總署（NASA）力證放鬆功效，足跡遍布全球。它的最強人體工學枕不但帶來舒適，更有助改善鼻鼾，放鬆肩頸，而它的護脊床褥更擁有防睡伴干擾技術，絕對適合二人同睡！向來注重生活品味，追求深層睡眠的你，不妨一試床品品牌TEMPUR。

美國太空總署信心認證 安全環保專利物料

一場舒適而深層的睡眠，不但有助促進新陳代謝及細胞修復，提升身體免疫力，更可以減輕壓力與焦慮，其中來自丹麥的床品品牌TEMPUR®便糅合輕奢與簡約風格，帶來低調奢華高品質床品。全綫床褥、枕頭皆由丹麥設計和原廠製造，更獲美國太空總署（NASA）認證，其專利高密度物料中的「放鬆粒子」，與一般太空棉不同，可以令身體全面放鬆。事源上世紀七十年代，美國太空總署成功研發減壓物料應用於太空艙內，而TEMPUR®則獲NASA授權將此減壓技術應用於製造床品及生活用品上，成功重塑幾百萬人的優質睡眠。

▲ TEMPUR®床品中的「專利舒壓粒子」可紓緩肌肉不適，達致全身肌肉放鬆的效果。

除了NASA信心授權，TEMPUR®床褥、枕頭亦獲LGA及TÜV國際性品質認證，符合健康、安全、環保和技術標準，為用家帶來雙重的信心保證。

此外，床品採用簡約北歐風設計，將外觀、功能與卓越品質互相結合。TEMPUR亦相當重視產品舒適度，根據2021至2022年TEMPUR® 在19個國家超過35,000名TEMPUR床褥用家的顧客調查中，在計算整體睡眠質素、回購TEMPUR 床褥機率項目中，TEMPUR成為排名第一的床褥及枕頭品牌。

最強人體工學枕頭 全面優化睡眠質素

針對都市人常見肩頸痠痛、枕頭走位、鼻鼾等問題，TEMPUR®研製「Millennium Pillow立體健頸枕」，其符合歐盟CE健康標準，達醫療級水準，以人體工學原則設計，配以品牌獲NASA認證的A-grade超高密度專利物料，能夠如倒模般緊貼頭、肩及頸部，提供全面舒適承托及幫助肩頸放鬆，加上罕有健頸凹位設計，能保持用家呼吸道暢通，幫助改善鼻鼾。為滿足不同身型、睡姿的用家及其睡眠需要，TEMPUR®更貼心推出多款枕頭，並備有不同尺寸，總有一款適合您。

▲ 「Millennium Pillow立體健頸枕」設計獨特，適合想放鬆肩頸或有鼻鼾人士選用。

床褥系列PRO® 二人舒壓同眠

想擁有優質睡眠，合適的床褥也極其重要。TEMPUR PRO®床褥系列採用TEMPUR®升級舒壓放鬆物料，當中蘊藏數十億「超靈敏舒壓放鬆粒子」，能有效令身體舒壓放鬆度提升20%*。此外，床褥物料具特強吸震力，減震效果比一般記憶棉高10倍，甚至達到體感難以察覺的程度，確保你或睡伴輾轉反側亦不會打擾對方，兩者皆能享受優質睡眠； 床褥中的TEMPUR®專利物料，既能按體重及睡姿倒模或緊貼身型，提供全面舒壓承托，又能減少壓力點形成，促進血液循環，將輾轉反側次數大幅減少。

▲ 全新PRO®床褥系列採用全新TEMPUR®升級舒壓放鬆物料，提升身體舒壓放鬆度。

軟硬選擇 護脊床褥

有人喜歡受軟，亦有人喜歡受硬。如果喜歡較硬床褥，但又害怕一般硬床褥「死死實實」的感覺，Pro Luxe Firm護脊硬床一定能夠討你歡心。床褥的專利物料可做到貼腰護脊，令肌肉如按摩般得到全面放鬆，一覺醒來讓人感到能量充沛；而對於初次體驗TEMPUR®產品的年輕族群，則可一試專為亞洲人骨架而設的One By Tempur護脊床褥，物料同樣貼身舒適，提供輕柔細緻睡感。

想一嘗TEMPUR床褥、枕頭的放鬆效果？建議把握TEMPUR 6月限定的低至5折優惠，到專門店親身體驗床品，窺探其人氣飆升的秘密。

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▲ Pro Luxe Firm護脊硬床及One By Tempur護脊床褥，NASA力證令身體放鬆。

*根據Dan-Foam Aps在2021年2至7月所進行的內部測試比較TEMPUR® Original和TEMPUR®升級舒壓物料結果所得。

（特約）