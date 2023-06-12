【父母改名】爸爸姓「江」媽媽姓「胡」　兒子4字霸氣名超困擾︰不停被誤會

▲ 江胡傳奇的身份證和與母親的合照。（微博影片截圖）

為孩子改名真的要深思熟慮！近日，一名在武漢文華學院就讀大三的湖北男生因姓名引起網民熱烈討論。他的爸爸姓江、媽媽姓胡，父母為他取名兩個特別字，因而令他的人生不停被誤會、被注意、被討論。

綜合內地傳媒報道，江、胡兩夫妻誕下了獨生子，他們想雙方的姓氏都出現在孩子的名字中，而當時丈夫喜歡玩一款名為《傳奇》的手機遊戲，同時亦寄望孩子能擁有傳奇的人生，所以最終為兒子改名為「江胡傳奇」。孩子的爺爺嫲嫲尊重孩子父母的想法，但卻沒有將此名字寫進族譜。家人通常叫他「傳奇」，而朋友們就多稱他為「江胡」，他卻直言：

名字太大壓不住。

最新影片推介︰

江胡傳奇在學期間，常被老師誤會他想標奇立異，以為他故意在點名表上留下搞鬼網名，更要拿出身份證以證清白。每次有點名環節，如外出旅遊導遊點人數、人臉識別時，他的名字都會瞬間吸引眾人目光。而且也容易引起討論。在他工作實習的第一天，整個辦公室的人都紛紛談論起這個名字，而近日亦引起多間傳媒報道。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，江胡傳奇也因名字特別而享受到特殊待遇，他讀大學時，有校園記者因為其姓名邀請他接受採訪，實習時亦容易被上司記得，但是他打算畢業後就改名，他坦然畢竟他的名字太特殊，多少還是會有些困擾，而父母對此也沒有意見，認為孩子已成年，擁有改名自主權。江胡傳奇亦建議其他家長：

為孩子改名時需謹慎，不要圖一時之快，給孩子帶來很多年的痛苦。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳