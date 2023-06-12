陳永光冀政府推動中醫發展　人才流失因起薪點低？

▲ 立法會議員陳永光。（陳永光fb圖片）

大家生病的時候會選擇睇西醫還是中醫？選委界議員陳永光就認為中醫學已證明在疾病預防、治療、復康三個方面有卓越的成效，他促請政府積極推動香港中醫發展。

本身是中醫師的陳永光，他表示自從當選了立法會議員後，每星期只剩一天有空「睇症」。陳永光稱他會在星期三的立法會大會提出“積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力”議員議案，他今日在傳媒茶聚中表示希望政府盡快在十八區的公立醫院加入中醫部，以紓緩香港醫療壓力。陳永光稱中醫發展近年已經很專業化，但本港公立醫療系統仍沒有具體措施發展中醫。

陳永光又提到自己早前確診「新冠肺炎」也是自己「執兩劑中藥」，食了幾天就痊癒。另外，陳永光說中醫人才流失的其中一個因素是起薪點低，他指西醫、護士和中醫也是讀六年課程，但中醫起薪點只有2.6萬，比西醫和護士都要低，「如果將來將軍澳中醫醫院落成，在同一間醫院中，護士人工仲高過醫生，真係有點不公道」。陳永光要求盡快制訂中醫師薪酬架構與晉升機制以改善他們的待遇。

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