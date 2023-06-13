【不幸意外】11歲男童與家人出遊機上突昏迷　航班迫降送醫搶救不治身亡

▲ 11歲男童與家人出遊機上突昏迷，航班迫降送醫搶救仍身亡。

一家人開心出遊的日子，不料竟發生憾事，一名11歲男童在與家人出遊乘搭飛機期間，突然失去知覺陷入昏迷，飛機緊急迫降將男童送醫，可惜他仍不治身亡。

最新影片：

綜合外國媒體報道，土耳其航空編號TK003航班於周日（11日）發生這宗不幸意外。意外中的11歲美籍男童是一名殘疾人士，原本和家人一同出遊，不料在飛機起飛不久，男童突發急病並失去知覺，陷入昏迷。

據悉，男童昏迷後，機組人員立即為他進行搶救。另外還包括航班上有一名醫生，也立即為男童做心肺復甦；但男童始終沒有醒來。

而航班原定於當地時間11日上午8時56分，從土耳其伊斯坦堡飛往美國紐約，機長在接獲男童於客艙內昏迷且無法甦醒的消息後，隨即與布達佩斯機場取得緊急聯繫，並於當地時間上午10時30分獲准緊急迫降。在飛機順利降落布達佩斯機場後，機場醫療服務中心迅速前往施救，並出動救護車將男童與其家人送往醫院。可惜，男童最終仍不治身亡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣