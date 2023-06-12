【牛池灣斬人案】警方拘捕27歲越南籍男子　疑因被解僱伏擊僱主報復

▲ 警方展示被捕人所使用的刀具及手套。(黃傑偉攝)

警方於6月8日晚上接獲市民報案，指一名女子途徑港鐵彩虹站近牛池灣村行人隧道時，突然遭到一名持刀男子襲擊。女子身體包括手及腳多處受傷，一度昏迷，送院治理經手術後現時情況穩定。經深入調查後，警方於昨日（11日）拘捕一名27歲越南籍男子。

警方東九龍總區反三合會行動組署理總督察吳嘉莉指，鑑於案件性質嚴重，東九龍反三合會行動組接手調查，警方遁傷者商業、人際關係等多方面調查，成功鎖定一名目標男子，並於昨日在深水埗展開拘捕行動，成功拘捕一名27歲越南籍男子。

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▲ 吳嘉莉表示，疑犯由案發前一小時購買刀具犯案。(黃傑偉攝)

警方調查發現，被捕男子於案發前一小時，從深水埗店舖購買傷人利刀，之後往受害人店鋪外埋伏，等待受害人途經上址時展開襲擊。受害人與被捕人曾為僱傭關係，被捕男子因工作表現，被受害人解僱，而設定傷人行動，並非無差別式襲擊案件，被捕人現正扣查中。

警方強調，對暴力事件不會姑息及容忍，並有能力及有信心偵破暴力案件，及重申，有意圖傷人罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉