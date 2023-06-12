【黃鴨】昂坪360推「飛天橡皮鴨」纜車　2米透明浴缸集合5,000隻橡皮鴨

▲ 由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」。（昂坪360）

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型黃色橡皮鴨相隔10年再訪港，以「海陸空」方式現身香港各區。昂坪360把兩架纜車變身成醒目耀眼的「飛天橡皮鴨」。由6月13日至6月25日，賓客可於乘搭纜車來回東涌及昂坪途中隔空打卡。

由6月13日至9月3日，昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，包括首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」 、可供賓客在纜車之旅與橡皮鴨打卡的「泡泡浴主題纜車」 、昂坪市集內約2米高的「巨大化透明浴缸」裝置及特設夢幻浴室場景，集合共5,000隻昂坪獨有橡皮鴨。

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此外，期間限定的「泡泡浴主題纜車」將於活動期間不定時出現，纜車車廂除有橡皮鴨圖案，亦以白色浴室為靈感，讓賓客猶如置身浴室內與橡皮鴨一同體驗纜車之旅。

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昂坪360亦發起「橡皮鴨慈善義賣」，由即日起將義賣首批1,000隻昂坪獨家發售的橡皮鴨，為鄰舍輔導會籌款。賓客可於昂坪市集的「香港有愛」禮品店，以港幣50元購買橡皮鴨一隻 ，收益將全數捐予鄰舍輔導會。現時1,000隻橡皮鴨已全部售罄。

此外，昂坪360推出全新「360 季度通」，賓客可於即日起以360元購買「360季度通」，於購買當日至2023年11月30日可無限次乘搭標準車廂纜車，兼送港幣20元大澳及昂坪市集小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張 。凡購買3張或以上「360季度通」，更享額外85折優惠。

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記者：黃穎津