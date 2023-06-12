  • 30°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 19:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃鴨】昂坪360推「飛天橡皮鴨」纜車　2米透明浴缸集合5,000隻橡皮鴨

社會 17:53 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」。（昂坪360）

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型黃色橡皮鴨相隔10年再訪港，以「海陸空」方式現身香港各區。昂坪360把兩架纜車變身成醒目耀眼的「飛天橡皮鴨」。由6月13日至6月25日，賓客可於乘搭纜車來回東涌及昂坪途中隔空打卡。

由6月13日至9月3日，昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，包括首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」 、可供賓客在纜車之旅與橡皮鴨打卡的「泡泡浴主題纜車」 、昂坪市集內約2米高的「巨大化透明浴缸」裝置及特設夢幻浴室場景，集合共5,000隻昂坪獨有橡皮鴨。

    點擊圖片放大

此外，期間限定的「泡泡浴主題纜車」將於活動期間不定時出現，纜車車廂除有橡皮鴨圖案，亦以白色浴室為靈感，讓賓客猶如置身浴室內與橡皮鴨一同體驗纜車之旅。

最新影片推介

童學園
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊　以色列自衛術學逃脫制伏自我保護

昂坪360亦發起「橡皮鴨慈善義賣」，由即日起將義賣首批1,000隻昂坪獨家發售的橡皮鴨，為鄰舍輔導會籌款。賓客可於昂坪市集的「香港有愛」禮品店，以港幣50元購買橡皮鴨一隻 ，收益將全數捐予鄰舍輔導會。現時1,000隻橡皮鴨已全部售罄。

此外，昂坪360推出全新「360 季度通」，賓客可於即日起以360元購買「360季度通」，於購買當日至2023年11月30日可無限次乘搭標準車廂纜車，兼送港幣20元大澳及昂坪市集小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張 。凡購買3張或以上「360季度通」，更享額外85折優惠。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【搭車資訊】的士服務質素評分較疫情前大跌　即睇乘客最不滿因素
今日 16:37
【搭車資訊】的士服務質素評分較疫情前大跌　即睇乘客最不滿因素
【醫院重建】屯門醫院急症室擴建部分周四啟用　初期增加一倍醫生人手應付需求
今日 16:42
【醫院重建】屯門醫院急症室擴建部分周四啟用　初期增加一倍醫生人手應付需求

你可能感興趣

【搭車資訊】的士服務質素評分較疫情前大跌　即睇乘客最不滿因素
今日 16:37
【搭車資訊】的士服務質素評分較疫情前大跌　即睇乘客最不滿因素
【醫院重建】屯門醫院急症室擴建部分周四啟用　初期增加一倍醫生人手應付需求
今日 16:42
【醫院重建】屯門醫院急症室擴建部分周四啟用　初期增加一倍醫生人手應付需求
文娛藝術 商場活動 昂坪360 香港 纜車 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
18:20 2023/06/11
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱