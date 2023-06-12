【小紅書】內地遊客推介香港民間美食　大坑茶檔被喻必捕獲陳奕迅

▲ 大坑炳記茶檔極出名。

中港通關，不少內地遊客都愛在社交平台分享遊港行程，其中地道食肆推介，是小紅書網友的熱門題材，其中頗受歡迎的，是因為有陳奕迅等明星加持過的大坑炳記茶檔，雖然食評有讚有彈，但卻成為內地網紅來港追星之地。

▲ 網民分享在炳記捕獲陳奕迅。（小紅書圖片)

開業數十年的炳記，在大坑十分出名，明星食客不少，陳奕迅便曾說過：「冇食過炳記，等於未來過大坑」，而Eason亦多度被捕獲在此現身，成為生招牌，其餘明星食客還包括陳小春、李嘉欣、張家輝等。

▲ (取自炳記IG）

炳記不是地舖，只在街邊擺檔，及在附近開幾張摺枱和椅子，只開早上至下午，及只售三文治、公仔麵、奶茶咖啡等，但獨有地道風情卻成賣點，不少遊客慕名而來，日曬雨淋都排隊，更有日本網紅曾為它畫畫留念。

▲ 炳記招牌。（炳記IG圖）

去炳記，內地遊客都喜歡點招牌奶茶，以及豬扒和雞翼，配上公仔麵或三文治，成為打卡推介，不過，也有網民指不如想像中好味，純為想去撞撞明星而已。

▲ 海防道熟食市場。（小紅書截圖)

近日在小紅書上，另一受到網民熱捧的民間，是尖沙咀海防道熟食市場，詳列出五間必吃推介，包括華香園、德發、鴻記文記及合香園。

▲ （小紅書截圖）

美食另一推介小紅書推介，還有香港仔馳名的艇仔粉，被形容為全香港就此一家，快消失的艇仔粉，並詳列出歷史及地點，不過網民就提示，不要對味道有期待，就是吃風味。