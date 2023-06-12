  • 30°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣末涼子被爆派帽偷食斷正　丈夫井筒順首回應事件火藥味濃

娛樂 18:51 2023/06/12

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

下月踏入43歲的日本女星廣末涼子在6月7日驚爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順，偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，被拍到在酒店幽會斷正。

雖然她否認此事，可是此事已即時影響其形象。廣末涼子代言凡的啤酒商即時把她指的廣告下架外，由她擔正的新片原定本周在其家鄉高知開鏡，也在日前突然宣布延期，此外，她連續4年為東京電視台主演的夏日大型直播音樂節目亦傳計劃換人。

而廣末涼子所屬的經理人公司FLaMme發表道歉聲明，內容提及藝人私事交由本人處理，但對於此風波，會嚴重警告她本人要為自己行為承擔起責任。

【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清

廣末涼子與鳥羽周作。

廣末涼子丈夫首回應事件

至於廣末涼子的丈夫井筒順終於在6月11日於福島縣出席活動時，首度談及此事，他表示：「現在我的家庭遇到困難的情況，我一定會好好做個了斷，各位敬請期待」。

此話讓日媒認為他這是「宣戰」，揣測井筒順有意離婚，爭奪子女的撫養權。

廣末涼子與丈夫「Candle JUNE」井筒順。

現年42歲的廣末涼子在2003年與岡澤高宏結婚婚姻，可是在2008年離婚。之後，廣末涼子在2010年與藝術家井筒順再婚。

育有3子的她近年本建立了賢妻良母形象，去年更首度獲頒「最佳母親獎」，可是日本媒體週刊文春卻在6月7日爆料指廣末涼子出軌偷食鳥羽周作。

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

廣末涼子被爆出軌　疑背夫偷食米芝蓮名廚斷正
14:08 2023/06/07
廣末涼子被爆出軌　疑背夫偷食米芝蓮名廚斷正
【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清
10:23 2023/06/08
【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清
【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》
今日 13:24
【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》

你可能感興趣

廣末涼子被爆出軌　疑背夫偷食米芝蓮名廚斷正
14:08 2023/06/07
廣末涼子被爆出軌　疑背夫偷食米芝蓮名廚斷正
【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清
10:23 2023/06/08
【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清
【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》
今日 13:24
【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》
娛樂人物職業 演員 歌手 出軌 夫妻之道 家庭關係 日本

最高瀏覽

【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
17:27 2023/06/11
【請食飯黨】尖沙咀名牌男女求請食飯　老公想俾$100醒目妻1招擊退
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
18:20 2023/06/11
【香港小姐2023】「嫩版麥明詩」Surine被揭愛收兵　公屋娘娘忽然富貴收名牌【多圖】
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱
13:08 2023/06/11
【賭王千金】何超儀豪花千萬救患病老公　罕談陳子聰健康狀況：身體好弱