廣末涼子被爆派帽偷食斷正　丈夫井筒順首回應事件火藥味濃

下月踏入43歲的日本女星廣末涼子在6月7日驚爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順，偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，被拍到在酒店幽會斷正。

雖然她否認此事，可是此事已即時影響其形象。廣末涼子代言凡的啤酒商即時把她指的廣告下架外，由她擔正的新片原定本周在其家鄉高知開鏡，也在日前突然宣布延期，此外，她連續4年為東京電視台主演的夏日大型直播音樂節目亦傳計劃換人。

而廣末涼子所屬的經理人公司FLaMme發表道歉聲明，內容提及藝人私事交由本人處理，但對於此風波，會嚴重警告她本人要為自己行為承擔起責任。

【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚 網民列兩疑點水洗唔清

▲ 廣末涼子與鳥羽周作。

廣末涼子丈夫首回應事件

至於廣末涼子的丈夫井筒順終於在6月11日於福島縣出席活動時，首度談及此事，他表示：「現在我的家庭遇到困難的情況，我一定會好好做個了斷，各位敬請期待」。

此話讓日媒認為他這是「宣戰」，揣測井筒順有意離婚，爭奪子女的撫養權。

▲ 廣末涼子與丈夫「Candle JUNE」井筒順。

現年42歲的廣末涼子在2003年與岡澤高宏結婚婚姻，可是在2008年離婚。之後，廣末涼子在2010年與藝術家井筒順再婚。

育有3子的她近年本建立了賢妻良母形象，去年更首度獲頒「最佳母親獎」，可是日本媒體週刊文春卻在6月7日爆料指廣末涼子出軌偷食鳥羽周作。

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