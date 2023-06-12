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【槍械發現】警搗破長沙灣鑽石樓毒品飯堂　拘捕2男檢獲槍械刀具

社會 18:19 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

警方於單位內拘提2人，案件共拘捕4人。(黃傑偉攝)

警方於長沙灣道95號鑽石樓發現槍械。警方深水埗警區探員今日（12日）處理一宗非法禁錮及擄人勒索案件期間，搗破一個毒品飯堂及武器庫。行動中救出一名男子及拘捕4名涉案男子。

今日下午一名37歲男子懷疑因毒品利益糾紛，被4名男子擄至長沙灣道95號一單位內毆打，受害男子被毆打近一句鐘後，被其中兩名男子挾持往桂林街一間銀行要求將戶口內現金全部交出，期間受害人暗中向銀行職員打眼色求助，機警銀行職員暗中報案，警方接報到場救出男子及拘捕2名賊人。

警方將受傷男子送院，及根據受害人消息掩至長沙灣道95號閣樓一單位搜查，並在上址搗破一個毒品飯堂，在上址再拘捕2名涉案男子，並於單位內檢獲大批武器，包括西瓜刀、東洋刀，及一批仿製槍械，包括有長槍、短槍及電槍。整個行動共拘捕4名涉案男子，及救出一名報稱無業37歲男子。

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記者：黃傑偉

 

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