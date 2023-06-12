【醫療科技】科技園公司與港怡醫院簽訂合作協議　新醫療方案配對平台助力癌症病人精準治療

▲ （左起）科德施基因創辦人及行政總裁嚴基元、香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅、 港怡醫院執行總裁曾慶廉、 科德施基因創辦人及科技總監余志承（ 黃建輝攝）

科技園公司今（12日）宣布與港怡醫院簽訂合作協議，在科技園公司「醫療科技共創平台」的促成下，科技園公司與港怡醫院於去年初進行首次會議，並將精準腫瘤學訂為初步研究範疇，並成功促成了港怡醫院及科德施基因（Codex Genetics）的合作，後者將協助港怡醫院以人工智能主導的醫療方案配對平台，為罹患大腸癌的病人提供最適切的個人化治療方案。

是次策略合作由科技園公司「醫療科技共創平台」計劃促成，該計劃旨在促進業界合作，並推動醫療科技的臨床應用，而港怡醫院則是第一間與科技園公司簽訂合作協議的醫院，未來將會因應港怡醫院的科研需要，由該平台在科技園內為之篩選符合要求的產品。而在該平台的支持下，科技園公司與港怡醫院在2022年初進行首次會議，並將精準腫瘤學訂為初步研究範疇，並成功促成了港港怡醫院及科德施基因（Codex Genetics）的合作。

科德施基因將與港怡醫院合作，利用以人工智能主導的醫療方案配對平台，為患者提供最新的個人化治療方案。科德施基因行政總裁嚴基元表示，此次和港怡醫院的合作主要集中在「頭號殺手」之一的大腸癌方面。醫生可通過科德施基因提供的系統平台輸入罹患癌症之病人的各項數據信息，即可精準匹配到最合適該病人的臨床治療方案及藥物。

港怡醫院執行總裁曾慶廉表示，希望藉此平台，能夠緩解醫院面對的人手短缺問題，幫助香港成為更好的臨床試驗中心，提升患者配對效率，並縮短治療時間。希望未來能夠惠及更多香港以外乃至大灣區的患者。

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記者：解青羽