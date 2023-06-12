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【生命鬥士】27歲港女患淋巴癌　盼眾籌試新療法獲鼎力支持： 一定可以捱過今次難關

健康 18:50 2023/06/12

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27歲港女患淋巴癌，盼眾籌試新療法獲鼎力支持。

現年27歲的英文老師黃莛恩（Sasha），於2022年12月確診罕見淋巴癌，因病情惡化而於昨晚（11日）於網上發起眾籌，希望可籌募200萬元的醫療費以接受CAR-T細胞新療法續命。事件曝光後，瞬即引起外界關注，不少網民亦紛紛留言打氣，而其母校樹仁大學今天(12日)亦派代表到醫院探望Sasha，並表示將盡力提供協助。由於羣情洶湧，Sasha本人隨即於IG平台親自留言感謝，並表示受到大家的鼓勵下，堅信自己可以捱過今次的難關。

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Sasha周日（11日）在社交媒體和GoGetFunding網站上發起眾籌，並撰文指自己於去年底確診罕見的淋巴瘤（PMBL）第4期，先後進行了6次化療，一直樂觀抗癌，但不幸病情復發，腫瘤加快生長。醫生認為二線化療和骨髓移植或已無效，需接受「嵌合抗原受體T細胞療法」（Car T），惟費用需接近200萬港元，她的家庭亦難以負擔，所以才迫不得以發起眾籌。

網民其後紛紛將有關帖文轉載，又留言為她加油打氣，不少善心人亦已明言已捐款支持，並祝願她早日康復。樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今日亦到醫院探望Sasha，並表示校友會將全力聯繫和呼籲眾校友參與捐款。對於各界的頂力相助，Sasha十分感動。

Sasha隨即於IG平台親自留言感謝樹仁大學及各位善心人，又以小薯形容自己，指各界對自己的關注，大大超出自己想像，故十分感激，又承諾大家自己必定會捱過今次的難關。

完完全全感受到各位關心同鼓勵！我堅信我一定可以捱過今次既難關！

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責任編輯：羅嘉欣

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