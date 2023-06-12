【免費抽獎】港鐵App一連30日大抽獎開始　送15萬份獎品包括全年免費車票

▲ MTR Mobile 響應「開心香港」活動，舉辦一連30日免費抽獎活動。（有關機構提供）

港鐵公司為了全力支持特區政府「開心香港」活動，宣佈由明天（6月13日）開始舉辦一連30日免費抽獎活動，每日將送出5,000份實用獎品，獎品包括全年免費車票、車程優惠、高達$500購物禮券及昂坪360纜車門票等總共150,000份。

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在6月13日至7月12日期間，市民可透過MTR Mobile參與抽獎活動，登記用戶只需於每日上午9時至下午6時登入MTR Mobile主頁，再撳一撳「立即抽獎」按鈕，就可以參加免費抽獎。

登記用戶每日可抽獎一次，如果抽中獎品，成為當天的幸運兒，即時在抽獎頁面就可以知道了。未能得獎的用戶可在下一日繼續參加抽獎，但要注意的是，每個登記用戶在整個抽獎期內最多只可獲得一次獎賞。

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責任編輯︰王明芳