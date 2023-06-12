【急求捐款】27歲女教師Sasha急性淋巴瘤復發　急求200萬捐款進行Car-T治療

▲ Sasha是樹仁大學畢業生。(樹仁新傳網FB)

27歲女英文教師黃莛恩(Sasha)去年12月被診斷患有罕見的第四期淋巴瘤(PMBL)，進行6次化療後不幸病情復發，腫瘤重新快速生長，嵌合抗原受體 T 細胞療法 (Car-T)治療成為唯一的治療手段。不過，目前Car-T治療需要接近200萬港元，黃莛恩希望可以籌集到足夠金錢進行治療，擊敗淋巴瘤。

黃莛恩表示，爸爸媽媽自小離異，爸爸疫情期間沒有收入，媽媽是巴士司機，一個人養大哥哥、妹妹及自己。 治療期間無辨法工作，應付日常開支同藥費已經用盡積蓄，Car-T 是打贏淋巴瘤的唯一希望。



她表示，未患病前是一個成人英文老師。透過這份工作參與不少人與人之間有意義的聯繫。希望繼續用熱情，用英語作為第二語言去教更多年輕人同成年人，相信透過學習語言可以接觸到世界更多美好既事物。

我總(仲)好年輕，我相信我總可以接觸到更多的學生，總可以學習更多更多既事。 ---黃莛恩

她亦指，希望可以籌集到足夠的錢，用 Car-T 擊敗淋巴瘤。感激捐款者的每一份善意。我會永遠充心感恩所有的愛和支持，會堅強，不會放棄。

黃莛恩同時亦是樹仁大學畢業生，樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今天到醫院探望Sasha，了解她的情況、意願和需要，以提供可行協助。大學校友會將全力聯繫和呼籲眾校友參與捐款。仁大衷心祝願Sasha早日康復。

籌款方法按這裡。

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責任編輯：陳展棋