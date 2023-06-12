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【最新天氣】天文台：南海北部低壓區強度偏弱　 明日本港天氣持續酷熱

社會 19:01 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

本港天色明朗，前往欣賞黃鴨的市民絡繹不絕。(陳國峰攝)

天文台表示，現時位於南海北部的低壓區正緩慢地向東橫過該區，其強度仍然偏弱。預料該低壓區會持續為一個較弱系統，大風將集中在其南部。該低壓區會在今晚至明早（6月13日）在珠江口東南約二百公里外掠過，天文台會繼續密切監測該低壓區的發展和動向。

受低壓區及其相關的低壓槽影響，南海北部會有大驟雨，但這些低壓系統與廣東沿岸保持一定距離，明日該區天氣持續酷熱，亦有幾陣驟雨。市民請繼續留意最新天氣消息。

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。最低氣溫約28度。明日部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望 ：隨後兩三日天氣不穩定，雨勢有時較大及有雷暴。

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責任編輯：陳展棋 

 

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