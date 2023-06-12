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甘比帶子女行6層樓梯探訪劏房戶　大女劉秀樺好體貌不嬌生慣養

娛樂 19:03 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

富商劉鑾雄（大劉）與太太陳凱韻（甘比）育有兩女一子，而甘比一向愛心爆棚經常做善事，並且會帶月子女做義工，幫助有需要人士。

端午節臨近，甘比日前帶兩個女兒到秀樺秀樺廚房做義工，學包粽及送福袋予基層。甘比寫道：

端午節快到了，今天我和2位女兒在深水埗「秀樺廚房」提早與不同家庭慶祝這個節日。

首先我們與其他家長及小朋友一齊學習包粽，雖然製成品達不到市場銷售水平，但親子一同合力製作，其樂無窮，整完出來後我們都忍不住想即時咬一口。

接着我們派發端午節福袋 (粽、餸菜包、湯及紙包健康米水)給深水埗的基層家庭，與她們一同分享端午節的快樂。

預祝大家端午節快樂、好運「粽」在身邊，幸福滿「舟」圍!

從相片所見，現時14歲的大女劉秀樺（Josephine）把福袋交予有需要人士時，都是用雙手奉上，十分有家教。

【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣

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甘比子女探房劏房戶

此外，在另一日甘比探房劏房戶，今次與兩個女兒行外，更有10歲兒子劉仲學同行。甘比寫道：

天我也與大小女兒及兒子一起探訪了1個劏房戶，這是我們基金幫助的個案。能夠幫助2位小朋友開心快樂地學習、健康地成長，笑臉常開，真是一件有意義的事。 希望細女9月升上小學後，能夠繼續開開心心、一家3口幸福滿載。

兒子及女兒們在探訪前已做足功課，每人也預備了小禮物給小朋友們，亦體會到每天上落六層樓梯的生活。

整個上午的活動令我感受良多，希望有機會能夠在不久的將來，參與更多有意義的慈善活動，送祝福給香港有需要的人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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