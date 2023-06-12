【精神健康】報道指地區康健中心下月起推精神健康評估　李夏茵稱仍在研究

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有報章今日(12日)報導， 當局最快下月於地區康健中心推出先導計劃支援市民做精神健康評估。醫務 衞生局副局長 李夏茵於電台節目表示， 先導計劃仍在研究階段，未落實到細節。她指出，康健中心的角色是基層醫療的樞紐，為社區資源提供接駁，當局希望為市民提供精神健康評估，再根據評估，與地區團體合作及跟進，分流去不同地方，例如輕度精神問題會轉介至社署地區服務單位，當局期望可盡快落實這個模式。

至於政府早前表示，個案經理及嚴重精神病患者的比例優化至不少於1:40，被質疑是舊調重彈。李夏茵說，醫管局的人手「進進出出」，近年有很多人離開，相關比例曾改善至1:40，但其後又再不達標。將來能否達標要視乎人手。但她強調曾與醫管局商討，醫管局有信心在第四季達致比例不超過1:40。

李夏茵表示，鑽石山持刀謀殺案事件與資源人手及跟進不足無關，她認同如能增加人手，相信有助支援嚴重精神病患人士。對於本港目前只有400多名精神科醫生，與世衞建議的700個有差別，李夏茵說國際指標是否有用，要視乎當地本身情況，又說公私營精神科醫生現時已有合作，可探討是否再加強合作，包括家庭醫生協助處理輕症。

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責任編輯：陳展棋





