【精神健康】陳友凱質疑政府檢討措施不夠具體　籲增加人手否則服務只會原地踏步

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政府宣布推出10項措施加強精神健康支援，精神健康諮詢委員會委員陳友凱表示，措施不夠具體，而目前情況人手是根源問題，如未能增加人手，擔心很大機會原地踏步，壓力亦會推在前線人員身上。

陳友凱坦言，不認同醫務衞生局副局長李夏茵表示鑽石山持刀謀殺案與人手無關，表示本港精神健康醫療長期人手不足，精神科醫生只有幾分鐘見一個病人，如果每次都有較長時間傾談，不會觀察不到病人有問題跡象。不過他同意當局優化個案經理的比例，並建議當局安排精神科醫生及家庭醫生在康健中心駐診。

對於當局將會檢討有條件釋放機制及社區治療令，陳友凱說檢討有條件釋放機制效果有限，而且要面對病人的人權問題。中大社工系講師丁惟彬亦表示，擔心收緊釋放機制或適得其反，病人表面服從，但心裡未必如是，甚至可能不再去求醫，隱性患者會增加。

他認為精神病患者發生傷人事件，可能反映病人與醫生有互信問題，沒有交代真實病況。

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責任編輯：陳展棋