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【黃Viu日劇】染谷將太出道22年首演月九劇　可與木村拓哉合作感光榮

娛樂 15:11 2023/06/12

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

中迂兼兒（染谷將太飾）被調到「風間道場」接受調教。

「日劇天王」木村拓哉主演的春季月九《風間公親－教場0－》集結日本影壇最炙手可熱的演員陣容，除久未露面的坂口憲二、小池徹平外，早前「平成男神」筒井道隆也在劇集跨刀演出，這也是他自《愛情白皮書》後時隔30年後再度合作木村，瞬間引爆網上熱話。

繼新垣結衣、赤楚衛二、白石麻衣和北村匠海後，實力派男星染谷將太化身新手刑警接棒登場，其精湛演技更隨即掀起熱討。《風間公親－教場0－》即將迎來大結局，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

【黃Viu日劇】新垣結衣強勢登場　木村「風間」上身突擊探班嚇窒後輩

風間公親（木村拓哉飾）、中迂兼兒（染谷將太飾） 。

曾被梁朝偉點名大讚

染谷將太在2011年以19歲之齡奪得威尼斯影展最佳新人，其後更橫掃國內外各大影展的新人獎項，就連影帝梁朝偉也曾點名大讚：「染谷將太主演的幾部電影我都很喜歡。」

近日他在 《風間公親－教場0－》飾演火爆刑警中迂兼兒，因為對疑犯濫用暴力而被調往「風間道場」接受調教；然而他和妻子為了照顧患有早發性癡呆症的母親而筋疲力盡，也因此被風間看穿了內心深處的創傷。

染谷將太飾演中迂兼兒。

心情興奮又緊張

染谷在劇集播出後收獲了大量好評，不少觀眾認為他情感切換自如，也演活了劇中角色面對家人患病時的無奈，有人驚訝童星出身的他竟是首次主演富士月九。

對此他在訪問剖白興奮之情：「從小就知道月九劇，即使是童星也沒有演過，長大後能夠參與如此精彩的劇集，我感到非常開心！」

他笑言一度以為被節目整蠱：「我在拍攝海報時仍然非常驚訝，心想：『待會該不會出現一個帶著驚喜標語的人吧？』第一次演出月九就可以和木村先生合作，讓我感到十分光榮，我也一直思考要如何面對他，因為我心裡既緊張又興奮！」

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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