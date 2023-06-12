【媽媽必學】2孩靚媽倪晨曦開班教瑜伽　Elva親授修身4式︰每天5分鐘都好

▲ 2孩靚媽倪晨曦即將開班教瑜伽。（陳慧安攝）

2孩靚媽倪晨曦（Elva）誕下細仔約半年，已經全面復工，並積極打理其自家Yoga Studio。Elva日前fit爆現身FWD富衛保險10周年活動啟動禮，她接受TOPick訪問大談keep fit心得，並即席示範4招簡易修身動作，Elva鼓勵媽媽們在百忙中抽少許時間打理自己，讓自己和孩子都能保持身心靈健康。

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倪晨曦在活動當日帶領一班KOL一起做瑜伽，並宣佈夥拍富衛於6月25日起推出瑜伽體驗班。Elva表示近月經常飛到不同地方工作，因時差問題致休息不足，因此必須更注重健康飲食，並透過瑜伽練習平靜身心。練習瑜伽已有13年的Elva，當初為了keep fit而開始，她說︰

我當時做模特兒要keep fit，但不懂得做運動，我入到一間健身室，除了跑步就不懂得做任何事。有人建議我找健身教練指導，但我不喜歡做運動時別人不斷對我說話，我喜歡自己一個做運動，後來發現做瑜伽可以全程不說話，可以專注做自己的運動，所以我覺得非常適合我。

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至2020年，Elva與友人合資開設了自家Yoga Studio，並當上了瑜伽導師，任何年齡的學生都有任教，低至10多歲，以20至30多歲最多，「去到像我媽媽50、60歲都有教過，我都沒有分類。」

不過，她建議小朋友最少7歲以上開始學習較好，因幼童的專注力較弱，難以在瑜伽墊上跟著老師一齊做。

Elva笑言自己未有教導2歲半大仔Virgil做瑜伽，但他對於媽媽在家做瑜伽也很好奇。雖然湊兩個仔的生活忙碌，但她仍不忙每天抽少許時間做瑜伽或一些修身動作，「那怕是每天5分鐘，甚至是煲水的等待時間也好，媽媽都可以做一些簡單動作去keep fit。」

▲ 倪晨曦練習瑜伽已經13年。（陳慧安攝）

靚媽靚太必學修身4式

1. 單腳平板支撐

收緊手臂、大髀、腹部、臀部，記住雙手要撐直。

2. 直腳抬腿捲腹

使腹部肌肉變得緊實，記住做得愈慢愈好。

3. 瑜伽半魚王式

有助腸道蠕動、放鬆腰椎，記住深呼吸。

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4. 站立伸腳抬腿

提醒身體回到平衡狀態，記住量力而為。

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記者︰林綺玲、唐綺晴